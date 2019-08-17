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21:44 (мск), источник: Lenta.Ru

VAR прервала рекордную победную серию украинского игрока «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» на своем поле сыграл вничью с «Тоттенхэмом» в центральном матче третьего тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: Reuters

Встреча, которая состоялась в Манчестере, завершилась со счетом 2:2.

На 20-й минуте игры счет открыл форвард «горожан» Рахим Стерлинг, через три минуты Эрик Ламела забил ответный мяч. За 10 минут до перерыва Серхио Агуэро вывел хозяев вперед, а на 56-й минуте Лукас Моура снова восстановил равенство. В добавленное время форвард «Сити» Габриэл Жезус отправил мяч в сетку, но после просмотра видеоповтора гол был отменен. Судья зафиксировал игру рукой у атакующих.

В составе «Манчестер Сити» весь матч на поле провел украинский защитник Александр Зинченко. До встречи с «Тоттенхэмом» он побеждал с «горожанами» в 23 матчах АПЛ подряд, что является рекордом лиги.

В следующем туре «Манчестер Сити» 25 августа на выезде встретится с «Борнмутом». «Тоттенхэм» в тот же день примет «Ньюкасл».

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