VAR прервала рекордную победную серию украинского игрока «Манчестер Сити»

Источник: Reuters

Встреча, которая состоялась в Манчестере, завершилась со счетом 2:2.

На 20-й минуте игры счет открыл форвард «горожан» Рахим Стерлинг, через три минуты Эрик Ламела забил ответный мяч. За 10 минут до перерыва Серхио Агуэро вывел хозяев вперед, а на 56-й минуте Лукас Моура снова восстановил равенство. В добавленное время форвард «Сити» Габриэл Жезус отправил мяч в сетку, но после просмотра видеоповтора гол был отменен. Судья зафиксировал игру рукой у атакующих.

В составе «Манчестер Сити» весь матч на поле провел украинский защитник Александр Зинченко. До встречи с «Тоттенхэмом» он побеждал с «горожанами» в 23 матчах АПЛ подряд, что является рекордом лиги.