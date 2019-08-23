Стали известны финансовые требования Неймара к «Барселоне» и «Реалу»

Источник: Reuters

Об этом информирует AS со ссылкой на телепередачу Jugones.

Согласно данным источника, 27-летний нападающий парижан поставил перед сине-гранатовыми и «Королевским клубом» следующие условия: он хочет подписать контракт сроком на пять лет и зарабатывать € 35 млн в год.

Напомним, 27-летний Неймар хочет покинуть «ПСЖ» в летнее трансферное окно.