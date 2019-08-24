«Реал» упустил победу в матче с «Вальядолидом», пропустив на 88-й минуте
В матче 2-го тура испанской Примеры мадридский «Реал» принимал «Вальядолид». Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счётом 1:1.
В матче 2-го тура испанской Примеры мадридский «Реал» принимал «Вальядолид». Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счётом 1:1.
Автором первого мяча стал нападающий «Реала» Карим Бензема, отличившийся на 82-й минуте после передачи защитника Рафаэля Варана. Спустя шесть минут счёт сравнял форвард «Вальядолида» Серхио Гвардиола, голевой пас отдал нападающий Оскар Плано.
В 3-м туре испанского первенства «Вальядолид» 31 августа на выезде сыграет с «Леванте», а «Реал» 1 сентября в гостях встретится с «Вильярреалом».
|Зинедин Зидан
|Гонсалес Сориано Серхио
|Карим Бензема(Рафаэль Варан)
|82′
|Серхи Гвардьола(Оскар Плано)
|88′
|13
|Тибо Куртуа
|1
|Хорди Масип
|2
|Даниэль Карвахаль
|22
|Начо Мартинес
|12
|Марселу
|4
|Франсиско Кико Оливас
|4
|Серхио Рамос
|27
|Мохаммед Салису
|5
|Рафаэль Варан
|10
|Оскар Плано
|8
|Тони Кроос
73′
|21
|Мигель Анхель Мичел
|11
|Гарет Бэйл
|7
|Серхи Гвардьола
|14
|Каземиру
90+2′
|9
|Энес Унал
|22
|Франсиско Роман Иско
68′
|17
|Хави Мойяно
59′
|18
|Лука Йович
|23
|Вальдо Рубио
90+5′
|9
|Карим Бензема
89′
|2
|Педро Порро
80′
|17
|Лукас Васкес
|18
|Антоньито
|16
|Хамес Родригес
57′
|16
|Феде Сан Эметерио
33′84′
|28
|Винисиус Жуниор
|8
|Ануар
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|22
|Удары (всего)
|9
|4
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|3
|12
|Фолы
|11
|0
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Пабло Гонсалес Фуэртес(Испания)