«Реал» упустил победу в матче с «Вальядолидом», пропустив на 88-й минуте

Автором первого мяча стал нападающий «Реала» Карим Бензема, отличившийся на 82-й минуте после передачи защитника Рафаэля Варана. Спустя шесть минут счёт сравнял форвард «Вальядолида» Серхио Гвардиола, голевой пас отдал нападающий Оскар Плано.

В 3-м туре испанского первенства «Вальядолид» 31 августа на выезде сыграет с «Леванте», а «Реал» 1 сентября в гостях встретится с «Вильярреалом».