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24 августа, источник: Чемпионат.com

«Реал» упустил победу в матче с «Вальядолидом», пропустив на 88-й минуте

В матче 2-го тура испанской Примеры мадридский «Реал» принимал «Вальядолид». Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счётом 1:1.

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Источник: AFP 2019

Автором первого мяча стал нападающий «Реала» Карим Бензема, отличившийся на 82-й минуте после передачи защитника Рафаэля Варана. Спустя шесть минут счёт сравнял форвард «Вальядолида» Серхио Гвардиола, голевой пас отдал нападающий Оскар Плано.

«Реал», набрав 4 очка, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, «Вальядолид» (4) — третье.

В 3-м туре испанского первенства «Вальядолид» 31 августа на выезде сыграет с «Леванте», а «Реал» 1 сентября в гостях встретится с «Вильярреалом».

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Реал
1:1
Первый тайм: 0:0
Вальядолид
Футбол, Испания, Тур 224.08.2019, 20:00 (МСК UTC+3)Santiago Bernabeu
Главные тренеры
Зинедин ЗиданГонсалес Сориано Серхио
Голы
Карим Бензема(Рафаэль Варан)82′
Серхи Гвардьола(Оскар Плано)88′
Составы команд
13Тибо Куртуа
1Хорди Масип
2Даниэль Карвахаль
22Начо Мартинес
12Марселу
4Франсиско Кико Оливас
4Серхио Рамос
27Мохаммед Салису
5Рафаэль Варан
10Оскар Плано
8Тони Кроос
73′
21Мигель Анхель Мичел
11Гарет Бэйл
7Серхи Гвардьола
14Каземиру
90+2′
9Энес Унал
22Франсиско Роман Иско
68′
17Хави Мойяно
59′
18Лука Йович
23Вальдо Рубио
90+5′
9Карим Бензема
89′
2Педро Порро
80′
17Лукас Васкес
18Антоньито
16Хамес Родригес
57′
16Феде Сан Эметерио
33′84′
28Винисиус Жуниор
8Ануар
Статистика
2Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
22Удары (всего)9
4Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
4Угловые3
12Фолы11
0Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяПабло Гонсалес Фуэртес(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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