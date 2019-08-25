4500 красно-белых шарфов на церковной службе. Так болеют в Германии
За «Кёльн» остаётся только молиться.
За «Кёльн» остаётся только молиться.
Болельщики «Кёльна» помолились в соборе перед первым домашним матчем сезона. В акции приняло участие более 4 тыс. человек. Очевидно, фанаты молились за успешный сезон их любимой команды. Это далеко не первый случай, впервые задумка была осуществлена ещё в 2014 году. «Это традиция — в начале сезона просить бога о проведении честных спортивных соревнований и спокойствии в случае поражений», — заявляет представитель архиепархии Роберт Кляйн.
По итогам сезона-2018/19 «Кёльн» вернулся в Бундеслигу, но старания и молитвы фанатов пока не приносят положительных результатов. До этой акции болельщиков «Кёльна» команда проиграла «Вольфсбургу» в гостях со счётом 1:2. Во втором туре Бундеслиги, уже после молитв в соборе, «Кёльн» потерпел домашнее поражение от «Боруссии». Причём долгое время команда вела в счёте — 1:0, а в концовке пропустила три мяча. Финальный результат — 1:3. Матч третьего тура «Кёльн» проведёт на выезде, где сыграет с «Фрайбургом». Может быть, тогда молитвы начнут действовать.
Случай с «Кёльном», когда религия тесно соприкасается с футболом, не единичный. Так, например, фанаты «Спартака» просили построить православный храм на территории «Открытие Арены», где могли бы проходить торжественные молебны и заупокойные литии обо всех ушедших футболистах «Спартака».
В Гамбурге существует кладбище для болельщиков одноимённой команды. А один фанат «Боруссии» добился того, чтобы на могиле его отца была высечена эмблема клуба.
Поклонники таланта Диего Марадоны в 1988 году основали в городе Росарио Марадонианскую церковь, в которой, чтобы пройти обряд посвящения, необходимо забить гол рукой. Одна из заповедей этой церкви такова: «Проповедуй имя Диего Марадона по всему миру». Кстати, первым годом летоисчисления в этой религии является 1960 год, когда Марадона родился.
Греческий священник же поплатился за свою любовь к футболу. Отец Христос, или, как его называли, «поп-ПАОК», постоянно участвовал в различных фанатских мероприятиях. На одном из видео священник размахивал петардой под восторженные кричалки фанатов. Элладская православная церковь отстранила отца Христоса от службы за неподобающее поведение.
|Ахим Байерлорцер
|Люсьен Фавр
|Доминик Дрекслер(Эйе Скири)
|29′
|Джейдон Санчо(Торган Азар)
|70′
|Ашраф Хакими(Лукаш Пищек)
|86′
|Пако Алькасер(Джейдон Санчо)
|90+4′
|1
|Тимо Хорн
|1
|Роман Бюрки
|5
|Рафаэль Кцихос
|15
|Матс Хуммельс
|14
|Йонас Хектор
|16
|Мануэль Аканджи
|19
|Кингсли Эхизибуэ
90′
|26
|Лукаш Пищек
58′
|33
|Себастьян Борнау
|7
|Джейдон Санчо
|8
|Биргер Верстрате
45+1′
|11
|Марко Ройс
|24
|Доминик Дрекслер
|28
|Аксель Витсель
|28
|Эйе Скири
|9
|Пако Алькасер
|11
|Кингсли Шиндлер
74′
|14
|Нико Шульц
62′
|30
|Флориан Кайнц
|5
|Ашраф Хакими
|15
|Джон Кордоба
55′
|23
|Торган Азар
85′
|9
|Симон Теродде
|34
|Якоб Брун Ларсен
|27
|Антони Модест
81′
|33
|Юлиан Вайгль
62′
|6
|Марко Хегер
|19
|Юлиан Брандт
|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|13
|Удары (всего)
|14
|1
|Удары в створ
|6
|0
|Штанги, перекладины
|0
|7
|Угловые
|8
|12
|Фолы
|11
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Кристиан Дингерт(Германия)