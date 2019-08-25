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12:09 (мск), источник: Чемпионат.com

4500 красно-белых шарфов на церковной службе. Так болеют в Германии

За «Кёльн» остаётся только молиться.

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Болельщики «Кёльна» помолились в соборе перед первым домашним матчем сезона. В акции приняло участие более 4 тыс. человек. Очевидно, фанаты молились за успешный сезон их любимой команды. Это далеко не первый случай, впервые задумка была осуществлена ещё в 2014 году. «Это традиция — в начале сезона просить бога о проведении честных спортивных соревнований и спокойствии в случае поражений», — заявляет представитель архиепархии Роберт Кляйн.

Результаты «Кёльна»

По итогам сезона-2018/19 «Кёльн» вернулся в Бундеслигу, но старания и молитвы фанатов пока не приносят положительных результатов. До этой акции болельщиков «Кёльна» команда проиграла «Вольфсбургу» в гостях со счётом 1:2. Во втором туре Бундеслиги, уже после молитв в соборе, «Кёльн» потерпел домашнее поражение от «Боруссии». Причём долгое время команда вела в счёте — 1:0, а в концовке пропустила три мяча. Финальный результат — 1:3. Матч третьего тура «Кёльн» проведёт на выезде, где сыграет с «Фрайбургом». Может быть, тогда молитвы начнут действовать.

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Религия в футболе

Случай с «Кёльном», когда религия тесно соприкасается с футболом, не единичный. Так, например, фанаты «Спартака» просили построить православный храм на территории «Открытие Арены», где могли бы проходить торжественные молебны и заупокойные литии обо всех ушедших футболистах «Спартака».

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В Гамбурге существует кладбище для болельщиков одноимённой команды. А один фанат «Боруссии» добился того, чтобы на могиле его отца была высечена эмблема клуба.

Поклонники таланта Диего Марадоны в 1988 году основали в городе Росарио Марадонианскую церковь, в которой, чтобы пройти обряд посвящения, необходимо забить гол рукой. Одна из заповедей этой церкви такова: «Проповедуй имя Диего Марадона по всему миру». Кстати, первым годом летоисчисления в этой религии является 1960 год, когда Марадона родился.

Греческий священник же поплатился за свою любовь к футболу. Отец Христос, или, как его называли, «поп-ПАОК», постоянно участвовал в различных фанатских мероприятиях. На одном из видео священник размахивал петардой под восторженные кричалки фанатов. Элладская православная церковь отстранила отца Христоса от службы за неподобающее поведение.

Кельн
1:3
Первый тайм: 1:0
Боруссия Д
Футбол, Германия, Тур 223.08.2019, 21:30 (МСК UTC+3)Rhein-Energie-Stadion, 50000 зрителей
Главные тренеры
Ахим БайерлорцерЛюсьен Фавр
Голы
Доминик Дрекслер(Эйе Скири)29′
Джейдон Санчо(Торган Азар)70′
Ашраф Хакими(Лукаш Пищек)86′
Пако Алькасер(Джейдон Санчо)90+4′
Составы команд
1Тимо Хорн
1Роман Бюрки
5Рафаэль Кцихос
15Матс Хуммельс
14Йонас Хектор
16Мануэль Аканджи
19Кингсли Эхизибуэ
90′
26Лукаш Пищек
58′
33Себастьян Борнау
7Джейдон Санчо
8Биргер Верстрате
45+1′
11Марко Ройс
24Доминик Дрекслер
28Аксель Витсель
28Эйе Скири
9Пако Алькасер
11Кингсли Шиндлер
74′
14Нико Шульц
62′
30Флориан Кайнц
5Ашраф Хакими
15Джон Кордоба
55′
23Торган Азар
85′
9Симон Теродде
34Якоб Брун Ларсен
27Антони Модест
81′
33Юлиан Вайгль
62′
6Марко Хегер
19Юлиан Брандт
Статистика
2Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
13Удары (всего)14
1Удары в створ6
0Штанги, перекладины0
7Угловые8
12Фолы11
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяКристиан Дингерт(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Кельн
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