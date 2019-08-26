Комличенко — о покере: С первым мячом повезло, но три гола были отличными
Российский нападающий «Млада Болеслава» Николай Комличенко поделился эмоциями от матча чемпионата Чехии против «Динамо» из
Российский нападающий «Млада Болеслава» Николай Комличенко поделился эмоциями от матча чемпионата Чехии против «Динамо» из
«Это второй покер во взрослой карьере. Первый раз четыре мяча забил за «Краснодар-2». Наверное, не столько яркий, сколько результативный и продуктивный матч. Три гола получились отличными и довольно эффектными, а в ситуации с первым забитым мячом повезло. Приятно, что принёс победу и положительные эмоции команде и всем болельщикам, которые переживают за меня.
Начали мы средне. Ещё при счёте 0:0 имели неплохой момент, но не забили. Потом пропустили. Кстати, ради справедливости, надо сказать, что после моей потери. Сразу побежали отыгрываться и как часто бывает, получили второй гол в свои ворота. Честно говоря, в тот момент подумал, что будет тяжеловато вернуться в игру.
У меня было повреждение. Ничего серьезного, но в самый неподходящий момент. Пришлось пропустить несколько матчей. Тем не менее попросил не форсировать восстановление, чтобы не усугубить ситуацию. На несколько дней съездил домой. Это помогло восстановиться физически и ментально. Честно скажу, всю игру не был готов играть, тренировался перед этим матчем только 4 дня. Но главный тренер поверил в меня и выпустил в стартовом составе. Очень благодарен ему за это доверие", — сказал Комличенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.