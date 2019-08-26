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10:25 (мск), источник: Чемпионат.com

Комличенко — о покере: С первым мячом повезло, но три гола были отличными

Российский нападающий «Млада Болеслава» Николай Комличенко поделился эмоциями от матча чемпионата Чехии против «Динамо» из Ческе-Будеёвице (4:2), в котором он забил четыре мяча.

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Источник: РИА "Новости"

«Это второй покер во взрослой карьере. Первый раз четыре мяча забил за «Краснодар-2». Наверное, не столько яркий, сколько результативный и продуктивный матч. Три гола получились отличными и довольно эффектными, а в ситуации с первым забитым мячом повезло. Приятно, что принёс победу и положительные эмоции команде и всем болельщикам, которые переживают за меня.

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Начали мы средне. Ещё при счёте 0:0 имели неплохой момент, но не забили. Потом пропустили. Кстати, ради справедливости, надо сказать, что после моей потери. Сразу побежали отыгрываться и как часто бывает, получили второй гол в свои ворота. Честно говоря, в тот момент подумал, что будет тяжеловато вернуться в игру. Всё-таки, получив преимущество в два мяча, любая команда начинает играть по счёту и вскрывать насыщенную оборону не так просто. Но сначала они пропустили первый гол, немного потеряли концентрацию и практически сразу счёт стал 2:2. Очень важно, что всё это случилось перед самым перерывом. На второй тайм мы вышли окрылёнными и на эмоциях побежали вперёд, что и принесло нам победу.

У меня было повреждение. Ничего серьезного, но в самый неподходящий момент. Пришлось пропустить несколько матчей. Тем не менее попросил не форсировать восстановление, чтобы не усугубить ситуацию. На несколько дней съездил домой. Это помогло восстановиться физически и ментально. Честно скажу, всю игру не был готов играть, тренировался перед этим матчем только 4 дня. Но главный тренер поверил в меня и выпустил в стартовом составе. Очень благодарен ему за это доверие", — сказал Комличенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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