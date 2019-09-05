«Астана» отреагировала на информацию о переговорах с Владимиром Вайссом
Футбольный клуб «Астана» отреагировал на появившуюся информацию о переговорах с
Футбольный клуб «Астана» отреагировал на появившуюся информацию о переговорах с
В официальном Instagram чемпионов Казахстана появилось сообщение: «У Романа Григорчука действующий контракт, и на данный момент никто с другими тренерами переговоров не ведет».
Напомним, что Григорчук возглавляет «Астану» с июня 2018 года. В прошлом сезоне он временно покидал клуб, но в январе вернулся.
В свою очередь Вайсс с 2016 года тренирует сборную Грузии. До этого словак три сезона возглавлял «Кайрат».