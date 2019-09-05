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18:16 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» отреагировала на информацию о переговорах с Владимиром Вайссом

Футбольный клуб «Астана» отреагировал на появившуюся информацию о переговорах с экс-тренером «Кайрата» Владимиром Вайссом.

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Источник: AFP 2019

В официальном Instagram чемпионов Казахстана появилось сообщение: «У Романа Григорчука действующий контракт, и на данный момент никто с другими тренерами переговоров не ведет».

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, что Григорчук возглавляет «Астану» с июня 2018 года. В прошлом сезоне он временно покидал клуб, но в январе вернулся.

В свою очередь Вайсс с 2016 года тренирует сборную Грузии. До этого словак три сезона возглавлял «Кайрат».

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