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11:51 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Статую Ибрагимовича установят рядом со стадионом «Мальме»

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Шведский футбольный союз установит статую нападающего «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича в Мальме, сообщает Aftonbladet.

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Источник: AP 2019

По информации издания, открытие памятника состоится 8 октября. Статуя работы шведского скульптура Питера Линде будет высотой около трех метров.

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Скульптура будет располагаться на площади между старым и новым стадионами первого профессионального клуба 37-летнего Ибрагимовича «Мальме».

«Я очень доволен решением разместить статую в Мальме. Это было мое желание с самого начала. Именно здесь все началось, здесь находится мое сердце. Я очень горжусь, это великий момент для меня», — сказал Ибрагимович.

Ибрагимович выступал за взрослую команду «Мальме» с 1999 по 2001 год. Также он защищал цвета голландского «Аякса», итальянских «Ювентуса», «Интера» и «Милана», испанской «Барселоны», французского «Пари Сен-Жермен» и английского «Манчестер Юнайтед».

В составе сборной Швеции форвард провел 116 матчей и забил 62 гола.

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