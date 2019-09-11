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17:50 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Валенсия» Черышева уволила тренера перед матчем с «Барселоной»

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Марселино Гарсия Тораль покинул пост главного тренера «Валенсии», сообщается на сайте испанского футбольного клуба.

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Источник: РИА "Новости"

По информации СМИ, вместо 54-летнего испанца команду возглавит бывший помощник тренера Хулена Лопетеги в мадридском «Реале» Альберт Селадес.

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За «Валенсию» выступает полузащитник сборной России Денис Черышев. Следующий матч в чемпионате Испании команда проведет 14 сентября на выезде против «Барселоны». В трех турах клубы набрали по 4 очка и входят в группу команд, которые делят места с 8-го по 13-е.

Тораль возглавил «Валенсию» в мае 2017 года, а через год подписал с клубом новый контракт, рассчитанный до 2020 года. В прошлом сезоне «Валенсия» заняла четвертое место в чемпионате Испании, а также завоевала Кубок страны, обыграв в финальном матче «Барселону».

Ранее Тораль тренировал испанские «Спортинг» из Хихона, «Рекреативо», «Расинг» из Сантандера, «Сарагосу», «Севилью» и «Вильярреал».

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