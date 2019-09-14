Ибрагимович свалил взглядом прорвавшегося на поле фаната

В матче с «Колорадо» Ибрагимович провёл на поле все 90 минут, но не отметился результативными действиями. В нынешнем сезоне 37-летний футболист принял участие в 24 матчах MLS, в которых стал автором 23 забитых мячей (шесть — с пенальти). В данный момент Ибрагимович делит второе-третье место в списке лучших снайперов турнира с Хосефом Мартинесом из «Атланты Юнайтед». Лидером бомбардирской гонки является Карлос Вела («Лос-Анджелес»), который забил 27 голов в 26 матчах.