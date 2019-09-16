Роналду посмотрел видео об умершем отце и расплакался
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду заплакал во время интервью с телеведущим Пирсом Морганом для программы Good Morning Britain.
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду заплакал во время интервью с телеведущим Пирсом Морганом для программы Good Morning Britain.
Журналист показал Роналду фильм о его отце Жозе Динише Авейру, который был алкоголиком и умер в 2005 году. Португалец не смог сдержать слез и объяснил, что этот момент был для него особенно эмоциональным, потому что отец никогда не видел его успехов.
Роналду — пятикратный обладатель «Золотого мяча», пятикратный победитель Лиги чемпионов, чемпион Англии, Испании и Италии. Со сборной Португалии форвард выиграл первенство Европы в 2016 году.