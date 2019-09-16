Роналду посмотрел видео об умершем отце и расплакался

Журналист показал Роналду фильм о его отце Жозе Динише Авейру, который был алкоголиком и умер в 2005 году. Португалец не смог сдержать слез и объяснил, что этот момент был для него особенно эмоциональным, потому что отец никогда не видел его успехов.