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10:18 (мск), источник: Lenta.Ru

Роналду посмотрел видео об умершем отце и расплакался

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду заплакал во время интервью с телеведущим Пирсом Морганом для программы Good Morning Britain.

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Источник: Reuters

Журналист показал Роналду фильм о его отце Жозе Динише Авейру, который был алкоголиком и умер в 2005 году. Португалец не смог сдержать слез и объяснил, что этот момент был для него особенно эмоциональным, потому что отец никогда не видел его успехов.

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Роналду — пятикратный обладатель «Золотого мяча», пятикратный победитель Лиги чемпионов, чемпион Англии, Испании и Италии. Со сборной Португалии форвард выиграл первенство Европы в 2016 году.

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3 сентября© Ньюстюб
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