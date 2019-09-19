Бербатов объявил о завершении карьеры

«Моя последняя игра была более года назад, так что я думаю, что сейчас самое время остановиться. Это решение назрело давно. Хотя я думаю, что это не конец, потому что я так или иначе останусь в футболе. Пришло время сказать, что после почти 20 лет игры в футбол я завершаю свою профессиональную карьеру», — написал Бербатов на своей странице в Instagram.