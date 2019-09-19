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20:07 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Бербатов объявил о завершении карьеры

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Болгарии по футболу Димитар Бербатов объявил о завершении карьеры игрока в возрасте 38 лет.

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Источник: РИА "Новости"

«Моя последняя игра была более года назад, так что я думаю, что сейчас самое время остановиться. Это решение назрело давно. Хотя я думаю, что это не конец, потому что я так или иначе останусь в футболе. Пришло время сказать, что после почти 20 лет игры в футбол я завершаю свою профессиональную карьеру», — написал Бербатов на своей странице в Instagram.

«Спасибо всем моим бывшим командам, моим партнерам по команде, моим тренерам и персоналу! Я знаю, что иногда со мной было нелегко работать, но я всегда отдавал всего себя ради команд, за которые играл», — добавил форвард.

Во время загрузки произошла ошибка.

Бербатов на клубном уровне выступал за болгарский ЦСКА, немецкий «Байер», английские «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед» и «Фулхэм», греческий ПАОК и «Монако». В составе «МЮ» футболист стал трехкратным чемпионом Англии, двукратным обладателем Кубка страны и трехкратным победителем Суперкубка Англии.

За сборную Болгарии Бербатов выступал с 1999 по 2010 год, на счету нападающего 48 голов в 78 матчах за национальную команду.

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