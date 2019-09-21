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19:11 (мск), источник: Lenta.Ru

«Манчестер Сити» забил пять мячей за 18 минут и вернулся на второе место в АПЛ

«Манчестер Сити» на своем поле разгромил «Уотфорд» в матче шестого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: AP 2019

Встреча состоялась в субботу, 21 сентября, и завершилась со счетом 8:0 в пользу хозяев.

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Уже к 18-й минуте «горожане» забили в ворота соперника пять мячей. Голами отметились Давид Силва, Серхио Агуэро, Рияд Марез, Бернарду Силва и Николас Отаменди.

Во второй половине игры еще два мяча на свой счет записал Бернарду Силва, голом также отметился Кевин де Брейне.

После шести туров «Манчестер Сити» имеет в активе 13 очков и располагается на втором месте в турнирной таблице. «Уотфорд» с двумя набранными баллами находится на последнем месте в чемпионате.

В следующем туре 28 сентября «Манчестер Сити» на выезде сыграет с «Эвертоном». «Уотфорд» в тот же день на чужом поле встретится с «Вулверхэмптоном».

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Манчестер Сити
8:0
Первый тайм: 5:0
Уотфорд
Футбол, Англия, Тур 621.09.2019, 17:00 (МСК UTC+3)Etihad Stadium
Главные тренеры
Хосеп ГвардьолаКике Санчес Флорес
Голы
Давид Сильва1′
Серхио Агуэро7′
Рияд Махрез12′
Бернарду Силва15′
Николас Отаменди18′
Бернарду Силва48′
Бернарду Силва60′
Кевин Де Брейне85′
Составы команд
31Эдерсон
26Бен Фостер
16Родриго Эрнандес
4Крейг Доусон
17Кевин Де Брейне
6Эдриан Мариаппа
21Давид Сильва
21Кико Фемения
60′
25Фернандинью
25Хосе Холевас
10Серхио Агуэро
8Том Клеверли
20Бернарду Силва
19′
16Абдулай Дукуре
26Рияд Махрез
29Этьенн Капуэ
2Кайл Уокер
54′
36Димитри Фулькье
33′
27Жоау Канселу
37Роберто Перейра
22Бенжамен Менди
46′
19Уилл Хьюз
59′
12Хосе Анхель Анхелиньо
81′
23Исмаила Сарр
30Николас Отаменди
63′
7Жерар Деулофеу
59′77′
50Эрик Гарсия
18Андре Грэй
Статистика
2Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
24Удары (всего)4
12Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
5Угловые4
5Фолы8
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяМайкл Лесли Дин(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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