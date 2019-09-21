«Манчестер Сити» забил пять мячей за 18 минут и вернулся на второе место в АПЛ
«Манчестер Сити» на своем поле разгромил «Уотфорд» в матче шестого тура Английской
«Манчестер Сити» на своем поле разгромил «Уотфорд» в матче шестого тура Английской
Встреча состоялась в субботу, 21 сентября, и завершилась со счетом 8:0 в пользу хозяев.
Уже к 18-й минуте «горожане» забили в ворота соперника пять мячей. Голами отметились Давид Силва, Серхио Агуэро, Рияд Марез, Бернарду Силва и Николас Отаменди.
Во второй половине игры еще два мяча на свой счет записал Бернарду Силва, голом также отметился Кевин де Брейне.
После шести туров «Манчестер Сити» имеет в активе 13 очков и располагается на втором месте в турнирной таблице. «Уотфорд» с двумя набранными баллами находится на последнем месте в чемпионате.
В следующем туре 28 сентября «Манчестер Сити» на выезде сыграет с «Эвертоном». «Уотфорд» в тот же день на чужом поле встретится с «Вулверхэмптоном».
|Хосеп Гвардьола
|Кике Санчес Флорес
|Давид Сильва
|1′
|Серхио Агуэро
|7′
|Рияд Махрез
|12′
|Бернарду Силва
|15′
|Николас Отаменди
|18′
|Бернарду Силва
|48′
|Бернарду Силва
|60′
|Кевин Де Брейне
|85′
|31
|Эдерсон
|26
|Бен Фостер
|16
|Родриго Эрнандес
|4
|Крейг Доусон
|17
|Кевин Де Брейне
|6
|Эдриан Мариаппа
|21
|Давид Сильва
|21
|Кико Фемения
60′
|25
|Фернандинью
|25
|Хосе Холевас
|10
|Серхио Агуэро
|8
|Том Клеверли
|20
|Бернарду Силва
19′
|16
|Абдулай Дукуре
|26
|Рияд Махрез
|29
|Этьенн Капуэ
|2
|Кайл Уокер
54′
|36
|Димитри Фулькье
33′
|27
|Жоау Канселу
|37
|Роберто Перейра
|22
|Бенжамен Менди
46′
|19
|Уилл Хьюз
59′
|12
|Хосе Анхель Анхелиньо
81′
|23
|Исмаила Сарр
|30
|Николас Отаменди
63′
|7
|Жерар Деулофеу
59′77′
|50
|Эрик Гарсия
|18
|Андре Грэй
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|24
|Удары (всего)
|4
|12
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|4
|5
|Фолы
|8
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Майкл Лесли Дин(Англия)