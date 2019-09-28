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14:46 (мск), источник: Газета.Ру

Главный тренер «Монако» сравнил Головина и Фабрегаса

Главный тренер футбольного клуба «Монако» Леонарду Жардим сравнил полузащитников команды Александра Головина и Сеска Фабрегаса.

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Источник: AFP 2019

«Головин постоянно прогрессирует. Сейчас он больше подходит на роль плеймейкера, чем Фабрегас. Он лучше обостряет игру», — приводит слова Жардима официальный сайт Лиги 1.

Напомним, в последнем матче монегаски дома встретились с «Ниццей», которую обыграли со счетом 3:1. Россиянин смог отметился дублем и одной результативной передачей по ходу игры. Это первая победа «Монако» в текущем сезоне.

В составе «Монако» 23-летний россиянин выступает с лета 2018 года. Контракт игрока с монегасками рассчитан до 2023 года.

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