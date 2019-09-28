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28 сентября, источник: БЕЛТА

Футболисты БАТЭ победили «Неман» в чемпионате Беларуси

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ победили гродненский «Неман» со счетом 1:0 в домашеем матче 23-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: Instagram

Победный гол на 23-й минуте игры забил сербский форвард борисовчан Боян Дубаич.

Жодинское «Торпедо-БеляАЗ» в первом поединке под руководством Юрия Пунтуса обыграло на своем поле гостей из «Гомеле» со счетом 2:0. На 6-й минуте Игорь Кузьменок забил первый мяч, а в начале второго тайма Валений Горбачик установил окончательный результат.

После семиматчевой серии без побед футболисты стличного «Энергетика-БГУ» разгромили земляков из «Минска» — 6:1. В этой встрече голевой покер оформил 20-летний форвард Илья Шкурин. Могилевский «Дняпро» переиграл н своей арене футболистов «Слуцка» со счетом 2:0. Оба гола были забиты во второй половине игры — сначала отличился Зоран Марушич, а второй гол забил Роман Грибовский.

Заключительные матчи этого тура состоятся 29 сентября: «Динамо» (Минск) — «Шахтер» (Солигорск), «Славия» (Мозырь) — «Городея», «Витебск» — «Ислочь» (Минский район).

Положение в группе лидеров: «Динамо» (Брест) — 58 очков (23 матча), «Шахтер» — 53 (22), БАТЭ — 53 (22), «Динамо» (Минск) — 43 (21), «Торпедо-БелАЗ» — 41 (23).

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