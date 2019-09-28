Футболисты БАТЭ победили «Неман» в чемпионате Беларуси

Жодинское «Торпедо-БеляАЗ» в первом поединке под руководством Юрия Пунтуса обыграло на своем поле гостей из «Гомеле» со счетом 2:0. На 6-й минуте Игорь Кузьменок забил первый мяч, а в начале второго тайма Валений Горбачик установил окончательный результат.

После семиматчевой серии без побед футболисты стличного «Энергетика-БГУ» разгромили земляков из «Минска» — 6:1. В этой встрече голевой покер оформил 20-летний форвард Илья Шкурин. Могилевский «Дняпро» переиграл н своей арене футболистов «Слуцка» со счетом 2:0. Оба гола были забиты во второй половине игры — сначала отличился Зоран Марушич, а второй гол забил Роман Грибовский.