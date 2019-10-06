Покеттино на грани увольнения, «Ливерпуль» побеждает 17 матчей подряд

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Кризис «шпор»

Англия 2019/2020 Тур 8, 5.10.2019, 14:30 Брайтон & Хоув 3 Тоттенхэм Хотспур 0

«Тоттенхэм» в последнее время переживает черную полосу. В середине недели команда пропустила семь мячей от «Баварии» в Лиге чемпионов. А в матче с «Брайтоном» выступала в роли догоняющей уже с третьей минуты. Все началось из-за ошибки голкипера Ллориса. Француз попытался поймать мяч после подачи углового, но поскользнулся и выпустил его из рук. Нападающий «Брайтона» легко добил его в ворота. А голкипер так неудачно приземлился на руку, что заработал серьезную травму. Ллориса унесли на носилках, вероятно, он выбыл надолго.

Следом два мяча «Тоттенхэму» забил 19-летний Коннолли, который впервые вышел в стартовом составе «Брайтона». Нападающий стал вторым молодым ирландским игроком, сделавшим дубль в АПЛ после Робби Кина.

В 2019 году «Тоттенхэм» проиграл уже в 17 матчах, никто из английских топ-клубов до этих страшных цифр и близко не добрался. В последних двух встречах команда пропустила 10 голов. С подобными показателями ждать отставки Маурисио Покеттино осталось недолго.

Три очка на последней минуте

Англия 2019/2020 Тур 8, 5.10.2019, 17:00 Ливерпуль 2 Лестер 1

Матч с самой драматичной развязкой прошел в Ливерпуле. Команда Юргена Клоппа как никогда была близка к тому, чтобы потерять первые очки в сезоне. «Ливерпуль» по традиции первым открыл счет и удерживал минимальное преимущество до 80-й минуты, когда «Лестер» забил свой мяч. Казалось, матч идет к ничьей, ведь пробить оборону гостей было не так-то просто. Но когда казалось, что все потеряно, в добавленное время в игру вмешался ВАР. Судьи долго обсуждали нарушение в штрафной «Лестера» на Мане и в итоге назначили пенальти. Его хладнокровно реализовал Милнер, когда шла 90+5-я минута.

Благодаря этому голу «Ливерпуль» продлил свою победную серию — в этом сезоне он выиграл все восемь матчей в премьер-лиге. Всего же у команды 17 побед подряд, и нужно одержать еще одну, чтобы сравняться по этому показателю с «Манчестер Сити».

Разгром «Норвича», проблемы «Эвертона»

Англия 2019/2020 Тур 8, 5.10.2019, 17:00 Норвич 1 Астон Вилла 5

В другом матче субботы «Астон Вилла» забила пять мячей в ворота «Норвичу». Эта встреча вообще получилась богатой на удары. Всего их было 43 — это максимальный показатель за восемь туров АПЛ. Игроки «Астон Виллы» 12 раз попали в створ и вполне могли бы повторить достижение «Сити», который ранее забил восемь мячей в ворота «Уотфорда».

Англия 2019/2020 Тур 8, 5.10.2019, 17:00 Бернли 1 Эвертон 0

А «Эвертон» продолжает свое падение. После прихода Марку Силвы клуб потратил на новичков 200 миллионов фунтов. Но с набором дорогостоящих футболистов команда проиграла свой четвертый матч подряд и опустилась на 17-е место. На этот раз сильнее «ирисок» был «Бернли», который воспользовался удалением в составе гостей. Теперь Силва, как и Покеттино, если не близок к увольнению, то испытывает серьезное давление из-за последних результатов. Болельщики «Эвертона» уже не раз выражали свое недовольство тренером и его методами работы.

Англия 2019/2020 Тур 8, 5.10.2019, 17:00 Уотфорд 0 Шеффилд Юнайтед 0