Покеттино на грани увольнения, «Ливерпуль» побеждает 17 матчей подряд
Обзор субботних игр английской
Обзор субботних игр английской
«Тоттенхэм» в последнее время переживает черную полосу. В середине недели команда пропустила семь мячей от «Баварии» в Лиге чемпионов. А в матче с «Брайтоном» выступала в роли догоняющей уже с третьей минуты. Все началось
Следом два мяча «Тоттенхэму» забил 19-летний Коннолли, который впервые вышел в стартовом составе «Брайтона». Нападающий стал вторым молодым ирландским игроком, сделавшим дубль в АПЛ после Робби Кина.
В 2019 году «Тоттенхэм» проиграл уже в 17 матчах, никто из английских
Матч с самой драматичной развязкой прошел в Ливерпуле. Команда Юргена Клоппа как никогда была близка к тому, чтобы потерять первые очки в сезоне. «Ливерпуль» по традиции первым открыл счет и удерживал минимальное преимущество до 80-й минуты, когда «Лестер» забил свой мяч. Казалось, матч идет к ничьей, ведь пробить оборону гостей было не
Благодаря этому голу «Ливерпуль» продлил свою победную серию — в этом сезоне он выиграл все восемь матчей в
В другом матче субботы «Астон Вилла» забила пять мячей в ворота «Норвичу». Эта встреча вообще получилась богатой на удары. Всего их было 43 — это максимальный показатель за восемь туров АПЛ. Игроки «Астон Виллы» 12 раз попали в створ и вполне могли бы повторить достижение «Сити», который ранее забил восемь мячей в ворота «Уотфорда».
А «Эвертон» продолжает свое падение. После прихода Марку Силвы клуб потратил на новичков 200 миллионов фунтов. Но с набором дорогостоящих футболистов команда проиграла свой четвертый матч подряд и опустилась на 17-е место. На этот раз сильнее «ирисок» был «Бернли», который воспользовался удалением в составе гостей. Теперь Силва, как и Покеттино, если не близок к увольнению, то испытывает серьезное давление