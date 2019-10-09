Лангле: Каждый день страдаю от Месси

«Месси — выдающийся футболист, один из тех, кто уже вписал своё имя в историю футбола. Лионель очень умён, когда дело доходит до контроля мяча. Правда в том, что я страдаю каждый день от него, но я очень рад, что он с нами», — приводит слова Лангле Marca.