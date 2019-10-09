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12:30 (мск), источник: Чемпионат.com

Месси: Был удивлен интервью Пике, я бы так не стал поступать

Капитан «Барселоны» Лионель Месси признался, что его удивило недавнее интервью с защитником каталонцев Жераром Пике, в котором футболист намекнул на попытки руководства клуба провоцировать конфликты.

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Ранее Пике намекнул, что журналисты пишут критические статьи о чрезмерном влиянии футболистов с подачи руководства команды.

«Жерар никому из нас ничего не говорил, он не говорил ничего и мне. Да, я был удивлён. Он уже давно в нашей команде и прекрасно знает, как решаются такие вопросы.

Я бы так не стал поступать, если честно. Так делать в сложное время не стоит, — цитирует Месси Mundo Deportivo.

После интервью с Пике руководство «Барселоны» решило организовать встречу с защитником команды. По мнению Пике, с помощью журналистов боссы «Барсы» обвиняют игроков клуба в попытках влияния на решения.

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