Неймар: Я счастлив в «ПСЖ»

«Я счастлив в сборной и в клубе. Все знают, что происходило во время летнего трансферного окна и о моём желании покинуть “Пари Сен-Жермен”. Сейчас я чувствую себя счастливым. Сделаю всё, чтобы помочь команде выигрывать большие трофеи. Надеюсь также принести много пользы национальной команде», — приводит слова Немйара Daily Mercato.