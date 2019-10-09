Моуринью отказался возглавить «Лион»
Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью отказался возглавить «Лион», сообщает RMC Sport.
Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью отказался возглавить «Лион», сообщает RMC Sport.
По информации источника, португальский специалист поблагодарил руководство французской команды за предложение, однако ответил отказом. Отмечается, что Моуринью рассчитывает возглавить английский клуб.
Последним местом работы Моуринью был «Манчестер Юнайтед», который он покинул в декабре 2018 года