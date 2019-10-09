Моуринью отказался возглавить «Лион»

Источник: РИА "Новости"

По информации источника, португальский специалист поблагодарил руководство французской команды за предложение, однако ответил отказом. Отмечается, что Моуринью рассчитывает возглавить английский клуб.

Ранее сообщалось, что Моуринью может сменить Маурисио Почеттино на посту главного тренера «Тоттенхэм Хотспур». Действующий контракт Почеттино с «Тоттенхэмом» рассчитан до лета 2023 года.