Футболистка обыграла соперниц в стиле Марадоны и восхитила болельщиков

Спортсменка обыграла нескольких соперниц в стиле бывшего нападающего сборной Аргентины Диего Марадоны, за что получила множество положительных откликов в соцсетях. В клубе гол Гиньясу назвали космическим и предложили Международной федерации футбола (ФИФА) номинировать ее на премию Пушкаша за самый красивый мяч года. Сам Марадона, возглавляющий мужскую команду «Химнасия», назвал гол гениальным и сфотографировался с аргентинкой.