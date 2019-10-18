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18:36 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Каррера — о своем будущем и матче «Ювентус» — «Локо»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера дал интервью итальянскому порталу TuttoJuve, в котором рассказал о своем будущем, оценил работу Маурицио Сарри на посту главного тренера «Ювентуса», а также оценил соперника туринцев по групповому турниру Лиги чемпионов — «Локомотив».

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Источник: Спорт-Экспресс

Каррера возглавлял «Спартак» с августа 2016 года по октябрь 2018-го. Под его руководством красно-белые выигрывали чемпионат России-2016/17, бронзовые медали премьер-лиги-2017/18, а также Суперкубок-2017.

О будущем

На данный момент я жду предложений и продолжаю каждую неделю следить за матчами. Во вторник я приду на игру «Ювентус» — «Локомотив» в Лиге чемпионов. Предложение от «Дженоа»? Это только слухи, никаких реальных предложений не было.

О Сарри в «Ювентусе»

«Ювентус» привык побеждать, каждый тренер должен отталкиваться от этой концепции. К этому принципу нелегко адаптироваться. Чтобы быть успешным в «Ювентусе», необходимо иметь победный менталитет, тогда и придут результаты. Пока что Сарри хорошо справляется с работой и ставит свой футбол. Команда идет на первом месте в турнирной таблице серии А, хорошо стартовала в Лиге чемпионов — лучшего и невозможно представить.

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Об игроках «Юве»

Прогресс Пьянича? При Сарри изменился стиль игры, но Пьянич прекрасно себя чувствует в обновленной полузащите. Помимо него, в составе «Ювентуса» есть отличные полузащитники: не каждая команда имеет таких качественных игроков в запасе.

Отсутствие Кьеллини (защитник выбыл до конца года из-за травмы крестообразных связок правого колена — Прим. «СЭ») — ощутимая потеря. Его присутствие на поле помогло бы де Лигту прогрессировать. Голландцу еще нужно адаптироваться, но его профессиональные качества я не могу ставить под сомнение.

Бонуччи стал лидером команды? Не думаю, что это связано с отсутствием Кьеллини. Бонуччи всегда был лидером на поле. Я думаю, что его влияние на игру является следствием командных механизмов, которые способствуют прогрессу индивидуальных игроков.

Возможный трансфер Погба в «Ювентус»? Поль — важный игрок, я не думаю, что ему было бы сложно интегрироваться в эту и без того сильную полузащиту. Конечно, его трансфер стал бы вишенкой на торте «Ювентуса».

О фаворитах чемпионата Италии

«Интер» удивил меня в некоторой степени. Но зная Антонио Конте, я не сомневался в том, что эта команда будет выглядеть солидной и организованной. Думаю, «Интер» будет сражаться с «Ювентусом» до самого конца. «Наполи» немного отстает в турнирной таблице, но если вынести за скобки его поражения на последних минутах в матчах с «Юве» и «Кальяри», то возникнут иные соображения. Мне очень нравится «Аталанта» — эта команда больше не является сюрпризом, они доказали, что могут постоянно играть хорошо.

Главным конкурентом «Ювентуса» в чемпионате Италии остается «Интер». Но мы также не должны забывать об «Аталанте», «Наполи», «Роме», «Лацио» и других.

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О противостоянии с «Локомотивом» в Лиге чемпионов

«Локомотив» — хорошая команда, в которой есть интересные игроки, такие как Чорлука, Хеведес и Крыховяк. Эта команда всегда находится на вершине турнирной таблицы чемпионата России. Они играют в хороший футбол. В чемпионате России меньше тактики по сравнению с Италией, но «Локомотив» не стоит недооценивать. Матчи с ними не будут прогулкой для «Ювентуса».

Не знаю, как они будут располагаться на поле: поначалу «Локомотив» играл в три центральных защитника, но по ходу моей работы в России перестроился на 4−2−3−1.

Лига чемпионов 2019/2020
Группа D, 22.10.2019, 22:00

Ювентус-Локомотив-

Выездной матч может стать оружием для «Локомотива». Когда команда играет в гостях, она действует более осторожно, но для достижения успеха необходим баланс.

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