«Айнтрахт» разгромил «Байер» в стартовом матче тура в Бундеслиге

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Уже на 4-й минуте счёт в матче открыл Гонсало Пасьенса. На 17-й минуте он же удвоил преимущество хозяев, реализовав пенальти. А на 81-й минуте точку в матче поставил Бас Дост.

«Байер» потерпел первое поражение в четырёх последних матчах. Клуб из Леверкузена, набрав 14 очков, занимает в турнирной таблице Бундеслиги 8-е место. «Айнтрахт» также набрал 14 очков и переместился на 7-е место в турнирной таблице.

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