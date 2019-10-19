«Айнтрахт» разгромил «Байер» в стартовом матче тура в Бундеслиге
В немецкой Бундеслиге состоялся первый матч 8-го тура. «Айнтрахт» на своём поле разгромил «Байер», соперника «Локомотива» по Лиге чемпионов. Встреча, проходившая во
В немецкой Бундеслиге состоялся первый матч 8-го тура. «Айнтрахт» на своём поле разгромил «Байер», соперника «Локомотива» по Лиге чемпионов. Встреча, проходившая во
Уже на 4-й минуте счёт в матче открыл Гонсало Пасьенса. На 17-й минуте он же удвоил преимущество хозяев, реализовав пенальти. А на 81-й минуте точку в матче поставил Бас Дост.
«Байер» потерпел первое поражение в четырёх последних матчах. Клуб из Леверкузена, набрав 14 очков, занимает в турнирной таблице Бундеслиги 8-е место. «Айнтрахт» также набрал 14 очков и переместился на 7-е место в турнирной таблице.
В следующем туре «Айнтрахт» сыграет в гостях с мёнхенгладбахской «Боруссией», а «Байер» будет принимать «Вердер».
|Ади Хюттер
|Петер Бос
|Гонсалу Пасьенсия(Данни Да Коста)
|4′
|Гонсалу Пасьенсия
|16′
|Бас Дост(Филип Костич)
|80′
|32
|Фредерик Реннов
|1
|Лукас Храдецки
|13
|Мартин Хинтереггер
|5
|Свен Бендер
|20
|Макото Хасебе
|6
|Александр Драгович
16′
|24
|Данни Да Коста
|10
|Керем Демирбай
|5
|Желсон Фернандеш
44′
|11
|Надим Амири
|10
|Филип Костич
|15
|Юлиан Баумгартлингер
|17
|Себастьян Роде
|29
|Кай Хаверц
|39
|Гонсалу Пасьенсия
|31
|Кевин Фолланд
|18
|Альмами Туре
30′
|18
|Насименту Боргес Венделл
64′
|19
|Давид Анхель Абраам
|8
|Ларс Бендер
|8
|Джибриль Соу
84′
|23
|Митчелл Вайзер
30′
|28
|Доминик Кор
|38
|Карим Беллараби
|9
|Бас Дост
85′
|13
|Лукас Аларио
82′
|11
|Мият Гачинович
|19
|Мусса Диаби
|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|10
|Удары (всего)
|19
|5
|Удары в створ
|10
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|1
|11
|Фолы
|12
|4
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Кристиан Дингерт(Германия)