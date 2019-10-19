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18 октября, источник: Чемпионат.com

«Айнтрахт» разгромил «Байер» в стартовом матче тура в Бундеслиге

В немецкой Бундеслиге состоялся первый матч 8-го тура. «Айнтрахт» на своём поле разгромил «Байер», соперника «Локомотива» по Лиге чемпионов. Встреча, проходившая во Франкфурте-на-Майне, завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

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Источник: Reuters

Уже на 4-й минуте счёт в матче открыл Гонсало Пасьенса. На 17-й минуте он же удвоил преимущество хозяев, реализовав пенальти. А на 81-й минуте точку в матче поставил Бас Дост.

«Байер» потерпел первое поражение в четырёх последних матчах. Клуб из Леверкузена, набрав 14 очков, занимает в турнирной таблице Бундеслиги 8-е место. «Айнтрахт» также набрал 14 очков и переместился на 7-е место в турнирной таблице.

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«Локомотив» в гостях победил «Байер» в матче Лиги чемпионов

В следующем туре «Айнтрахт» сыграет в гостях с мёнхенгладбахской «Боруссией», а «Байер» будет принимать «Вердер».

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Айнтрахт Ф
3:0
Первый тайм: 2:0
Байер
Футбол, Германия, Тур 818.10.2019, 21:30 (МСК UTC+3)Commerzbank-Arena
Главные тренеры
Ади ХюттерПетер Бос
Голы
Гонсалу Пасьенсия(Данни Да Коста)4′
Гонсалу Пасьенсия16′
Бас Дост(Филип Костич)80′
Составы команд
32Фредерик Реннов
1Лукас Храдецки
13Мартин Хинтереггер
5Свен Бендер
20Макото Хасебе
6Александр Драгович
16′
24Данни Да Коста
10Керем Демирбай
5Желсон Фернандеш
44′
11Надим Амири
10Филип Костич
15Юлиан Баумгартлингер
17Себастьян Роде
29Кай Хаверц
39Гонсалу Пасьенсия
31Кевин Фолланд
18Альмами Туре
30′
18Насименту Боргес Венделл
64′
19Давид Анхель Абраам
8Ларс Бендер
8Джибриль Соу
84′
23Митчелл Вайзер
30′
28Доминик Кор
38Карим Беллараби
9Бас Дост
85′
13Лукас Аларио
82′
11Мият Гачинович
19Мусса Диаби
Статистика
1Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
10Удары (всего)19
5Удары в створ10
0Штанги, перекладины0
4Угловые1
11Фолы12
4Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяКристиан Дингерт(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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