«Витесс» Слуцкого одержал крупную победу в матче чемпионата Нидерландов по футболу

Источник: РИА "Новости"

Дубль сделал Брайан Линсен (29-я и 34-я минуты), также голы забили Ришедли Базур (43) и Нуа Дико (53).

В турнирной таблице после 10 туров «Витесс» набрал 23 очка и занимает третье место, уступая по дополнительным показателям ПСВ из Эйндховена. Лидирует амстердамский «Аякс» (26 очков), «ВВВ-Венло» занимает 13-е место (9 очков). «Витесс» побил клубный рекорд по числу набранных очков в первых 10 турах в чемпионате (23), предыдущий лучший результат был достигнут в сезоне-2000/01 (22 очка). «Витесс» одержал седьмую победу в чемпионате (четвертую победу подряд).

«Витесс» примет «Ден Хаг» в 11-м туре 26 октября, в тот же день «ВВВ-Венло» на выезде сыграет с «Фортуной».