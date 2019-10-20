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00:18 (мск), источник: ТАСС

«Витесс» Слуцкого одержал крупную победу в матче чемпионата Нидерландов по футболу

ТАСС, 19 октября. «Витесс» под руководством российского тренера Леонида Слуцкого на выезде разгромил «ВВВ-Венло» со счетом 4:0 в матче чемпионата Нидерландов по футболу.

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Источник: РИА "Новости"

Дубль сделал Брайан Линсен (29-я и 34-я минуты), также голы забили Ришедли Базур (43) и Нуа Дико (53).

В турнирной таблице после 10 туров «Витесс» набрал 23 очка и занимает третье место, уступая по дополнительным показателям ПСВ из Эйндховена. Лидирует амстердамский «Аякс» (26 очков), «ВВВ-Венло» занимает 13-е место (9 очков). «Витесс» побил клубный рекорд по числу набранных очков в первых 10 турах в чемпионате (23), предыдущий лучший результат был достигнут в сезоне-2000/01 (22 очка). «Витесс» одержал седьмую победу в чемпионате (четвертую победу подряд).

«Витесс» примет «Ден Хаг» в 11-м туре 26 октября, в тот же день «ВВВ-Венло» на выезде сыграет с «Фортуной».

Слуцкий начал работу с «Витессом» летом 2018 года, подписав с клубом двухлетний контракт, в январе в тренерский штаб специалиста вошли бывшие защитники сборной России и столичного ЦСКА Алексей и Василий Березуцкие. До этого Слуцкий работал в английском «Халле», российских клубах ЦСКА, «Крылья Советов», «Москва», «Уралан», «Олимпия», возглавлял сборную России. Под руководством специалиста ЦСКА стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка России, он трижды становился лучшим тренером года по версии РФС. Под его руководством сборная России выступала на чемпионате Европы 2016 года.

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