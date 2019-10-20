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19:30 (мск), источник: ТАСС

Соперник ЦСКА по Лиге Европы «Эспаньол» уступил «Вильярреалу» в матче чемпионата Испании

ТАСС, 20 октября. Футбольный клуб «Эспаньол» дома проиграл «Вильярреалу» со счетом 0:1 в матче девятого тура чемпионата Испании.

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Источник: Reuters

Единственный мяч забил Карл Токо Экамби (17-я минута).

В турнирной таблице «Эспаньол» продолжает оставаться в зоне вылета, занимая 19-ю строчку с 5 очками. «Вильярреал» располагается на шестом месте, набрав 14 очков.

«Эспаньол» является соперником российского ЦСКА (Москва) на групповом этапе Лиги Европы. 3 октября ЦСКА дома проиграл «Эспаньолу» со счетом 0:2, второй матч команд состоится 12 декабря в Испании.

Эспаньол
0:1
Первый тайм: 0:1
Вильярреал
Футбол, Испания, Тур 920.10.2019, 17:00 (МСК UTC+3)RCDE Stadium
Главные тренеры
Пабло МачинХавьер Кальеха
Голы
Карл Токо-Экамби17′
Составы команд
13Родригес Диего Лопес
90+6′
1Андрес Серхио Асенхо
3Адрия Педроса
3Рауль Альбиоль
5Эдиналду Гомес Налду
4Пау Торрес
15Сильва Давид Лопес
20Рубен Пенья
20Бернардо Эспиноса
90+3′
10Висенте де ла Фуэнте Иборра
51′
4Мата Виктор Санчес
19Андре-Франк Замбо
21Марк Рока
23Бордонадо Мойсес Гомес
12Хонатан Кальери
7Херард Морено
34Виктор Гомес
77′
18Альберто Морено
90′
7У Лэй
6Рамиро Фунес Мори
10Серхи Дардер
57′
8Санти Касорла
71′
23Эстебан Гранеро
24Хавьер Онтиверос
22Матиас Варгас
71′
17Карл Токо-Экамби
81′
9Факундо Феррейра
11Самуэль Чиквуэзе
Статистика
2Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
18Удары (всего)11
3Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
7Угловые3
11Фолы14
1Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяКарлос дель Серро Гранде(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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