Соперник ЦСКА по Лиге Европы «Эспаньол» уступил «Вильярреалу» в матче чемпионата Испании
ТАСС, 20 октября. Футбольный клуб «Эспаньол» дома проиграл «Вильярреалу» со счетом 0:1 в матче девятого тура чемпионата Испании.
ТАСС, 20 октября. Футбольный клуб «Эспаньол» дома проиграл «Вильярреалу» со счетом 0:1 в матче девятого тура чемпионата Испании.
Единственный мяч забил Карл Токо Экамби (17-я минута).
В турнирной таблице «Эспаньол» продолжает оставаться в зоне вылета, занимая 19-ю строчку с 5 очками. «Вильярреал» располагается на шестом месте, набрав 14 очков.
«Эспаньол» является соперником российского ЦСКА (Москва) на групповом этапе Лиги Европы. 3 октября ЦСКА дома проиграл «Эспаньолу» со счетом 0:2, второй матч команд состоится 12 декабря в Испании.
|Пабло Мачин
|Хавьер Кальеха
|Карл Токо-Экамби
|17′
|13
|Родригес Диего Лопес
90+6′
|1
|Андрес Серхио Асенхо
|3
|Адрия Педроса
|3
|Рауль Альбиоль
|5
|Эдиналду Гомес Налду
|4
|Пау Торрес
|15
|Сильва Давид Лопес
|20
|Рубен Пенья
|20
|Бернардо Эспиноса
90+3′
|10
|Висенте де ла Фуэнте Иборра
51′
|4
|Мата Виктор Санчес
|19
|Андре-Франк Замбо
|21
|Марк Рока
|23
|Бордонадо Мойсес Гомес
|12
|Хонатан Кальери
|7
|Херард Морено
|34
|Виктор Гомес
77′
|18
|Альберто Морено
90′
|7
|У Лэй
|6
|Рамиро Фунес Мори
|10
|Серхи Дардер
57′
|8
|Санти Касорла
71′
|23
|Эстебан Гранеро
|24
|Хавьер Онтиверос
|22
|Матиас Варгас
71′
|17
|Карл Токо-Экамби
81′
|9
|Факундо Феррейра
|11
|Самуэль Чиквуэзе
|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|18
|Удары (всего)
|11
|3
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|0
|7
|Угловые
|3
|11
|Фолы
|14
|1
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Карлос дель Серро Гранде(Испания)