«Арсенал» проиграл новичку АПЛ
Лондонский «Арсенал» на выезде проиграл «Шеффилд Юнайтед» в заключительном матче девятого тура Английской
Лондонский «Арсенал» на выезде проиграл «Шеффилд Юнайтед» в заключительном матче девятого тура Английской
Встреча прошла в понедельник, 21 октября, и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. На 30-й минуте «клинков» вывел вперед Ли Муссе, переправивший мяч в сетку после розыгрыша углового. Этот гол оказался единственным в игре.
После девяти туров в активе «Шеффилда» 12 очков, команда находится на девятом месте в турнирной таблице. «Арсенал» набрал 15 очков и расположился на пятой позиции.
В следующем туре «Шеффилд» 26 октября на выезде сыграет с лондонским «Вест Хэмом». «Арсенал» днем позже на своем поле примет «Кристал Пэлас».
|Крис Уайлдер
|Унаи Эмери
|Лис Муссе(Джек О`Коннелл)
|30′
|1
|Дин Хендерсон
75′
|1
|Бернд Лено
|2
|Джордж Болдок
|5
|Сократис Папастатопулос
86′
|3
|Энда Стивенс
|21
|Калум Чемберс
90+4′
|5
|Джек О`Коннелл
39′
|23
|Давид Луиз
|6
|Крис Бэшем
|31
|Сеад Колашинац
67′
|12
|Джон Иган
|29
|Маттео Гендузи
|4
|Джон Флек
15′
|14
|Пьер-Эмерик Обамеянг
|7
|Джон Ландстрем
|77
|Букайо Сака
35′
|16
|Оливер Норвуд
85′
|28
|Джозеф Уиллок
45′
|9
|Оливер Макберни
|8
|Дани Себальос
|17
|Дэвид Макголдрик
66′78′
|34
|Гранит Джака
69′
|8
|Люк Фримен
|9
|Александр Ляказетт
|22
|Лис Муссе
56′
|19
|Николя Пепе
78′
|10
|Билли Шарп
|35
|Габриел Мартинелли
|4
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|8
|Удары (всего)
|9
|2
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|7
|Угловые
|12
|10
|Фолы
|12
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Майкл Лесли Дин(Англия)