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00:20 (мск), источник: Lenta.Ru

«Арсенал» проиграл новичку АПЛ

Лондонский «Арсенал» на выезде проиграл «Шеффилд Юнайтед» в заключительном матче девятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: AP 2019

Встреча прошла в понедельник, 21 октября, и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. На 30-й минуте «клинков» вывел вперед Ли Муссе, переправивший мяч в сетку после розыгрыша углового. Этот гол оказался единственным в игре.

После девяти туров в активе «Шеффилда» 12 очков, команда находится на девятом месте в турнирной таблице. «Арсенал» набрал 15 очков и расположился на пятой позиции.

В следующем туре «Шеффилд» 26 октября на выезде сыграет с лондонским «Вест Хэмом». «Арсенал» днем позже на своем поле примет «Кристал Пэлас».

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Шеффилд Юнайтед
1:0
Первый тайм: 1:0
Арсенал
Футбол, Англия, Тур 921.10.2019, 22:00 (МСК UTC+3)Bramall Lane
Главные тренеры
Крис УайлдерУнаи Эмери
Голы
Лис Муссе(Джек О`Коннелл)30′
Составы команд
1Дин Хендерсон
75′
1Бернд Лено
2Джордж Болдок
5Сократис Папастатопулос
86′
3Энда Стивенс
21Калум Чемберс
90+4′
5Джек О`Коннелл
39′
23Давид Луиз
6Крис Бэшем
31Сеад Колашинац
67′
12Джон Иган
29Маттео Гендузи
4Джон Флек
15′
14Пьер-Эмерик Обамеянг
7Джон Ландстрем
77Букайо Сака
35′
16Оливер Норвуд
85′
28Джозеф Уиллок
45′
9Оливер Макберни
8Дани Себальос
17Дэвид Макголдрик
66′78′
34Гранит Джака
69′
8Люк Фримен
9Александр Ляказетт
22Лис Муссе
56′
19Николя Пепе
78′
10Билли Шарп
35Габриел Мартинелли
Статистика
4Желтые карточки4
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
8Удары (всего)9
2Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
7Угловые12
10Фолы12
1Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяМайкл Лесли Дин(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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