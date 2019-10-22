«Арсенал» проиграл новичку АПЛ

Источник: AP 2019

Встреча прошла в понедельник, 21 октября, и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. На 30-й минуте «клинков» вывел вперед Ли Муссе, переправивший мяч в сетку после розыгрыша углового. Этот гол оказался единственным в игре.

После девяти туров в активе «Шеффилда» 12 очков, команда находится на девятом месте в турнирной таблице. «Арсенал» набрал 15 очков и расположился на пятой позиции.