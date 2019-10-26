Голевой пас Головина помог «Монако» победить «Нант» в матче чемпионата Франции по футболу
ТАСС, 25 октября. «Монако» со счетом 1:0 победил «Нант» в гостевом матче 11-го тура чемпионата Франции по футболу.
ТАСС, 25 октября. «Монако» со счетом 1:0 победил «Нант» в гостевом матче 11-го тура чемпионата Франции по футболу.
Единственный мяч в игре забил Виссам
«Монако одержал вторую подряд победу, в последних пяти матчах команда победила в четырех матчах и один раз проиграла, «Нант» потерпел второе поражение кряду.
В турнирной таблице чемпионата Франции «Монако» поднялся на восьмое место, набрав 15 очков, «Нант» идет на второй строчке, имея в активе 19 очков. В следующем туре «Монако» в гостях сыграет с «Сент-Этьеном» 3 ноября, «Нант» в этот же день в гостевом матче сыграет с «Бордо».
|Кристиан Гуркюфф
|Леонарду Жардим
|Виссам Бен Йеддер(Александр Головин)
|22′
|1
|Альбан Лафон
|40
|Бенжамен Леком
90+2′
|27
|Мозес Саймон
|11
|Желсон Мартинш
|4
|Николя Паллуа
74′
|31
|Жил Диаш
|32
|Абдул Кадер Бамба
|5
|Жемерсон
90+5′
|7
|Калифа Кулибали
|25
|Камиль Глик
|19
|Абдулайе Туре
|32
|Бенуа Бадиашиле
|20
|Андрей Жиротто
|6
|Темуе Бакайоко
|11
|Мехди Абед
|8
|Адриэн Силва
|2
|Фабиу да Силва
10′25′
|17
|Александр Головин
|18
|Самюэль Мутуссами
|9
|Виссам Бен Йеддер
90′
|12
|Деннис Аппиа
52′
|4
|Сеск Фабрегас
|23
|Тома Басила
|20
|Ислам Слимани
80′
|17
|Людовик Блас
78′
|14
|Кейта Бальде
|24
|Тоди Эли Юан
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|15
|Удары (всего)
|7
|4
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|3
|9
|Фолы
|13
|4
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Тома Леонар(Франция)