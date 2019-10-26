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37Как менялась форма сборной России
00:00 (мск), источник: ТАСС

Голевой пас Головина помог «Монако» победить «Нант» в матче чемпионата Франции по футболу

ТАСС, 25 октября. «Монако» со счетом 1:0 победил «Нант» в гостевом матче 11-го тура чемпионата Франции по футболу.

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Источник: AFP 2019

Единственный мяч в игре забил Виссам Бен-Йеддер (22-я минута). Полузащитник сборной России Александр Головин отметился в матче голевой передачей.

«Монако одержал вторую подряд победу, в последних пяти матчах команда победила в четырех матчах и один раз проиграла, «Нант» потерпел второе поражение кряду.

В турнирной таблице чемпионата Франции «Монако» поднялся на восьмое место, набрав 15 очков, «Нант» идет на второй строчке, имея в активе 19 очков. В следующем туре «Монако» в гостях сыграет с «Сент-Этьеном» 3 ноября, «Нант» в этот же день в гостевом матче сыграет с «Бордо».

Нант
0:1
Первый тайм: 0:1
Монако
Футбол, Франция, Тур 1125.10.2019, 21:45 (МСК UTC+3)Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau
Главные тренеры
Кристиан ГуркюффЛеонарду Жардим
Голы
Виссам Бен Йеддер(Александр Головин)22′
Составы команд
1Альбан Лафон
40Бенжамен Леком
90+2′
27Мозес Саймон
11Желсон Мартинш
4Николя Паллуа
74′
31Жил Диаш
32Абдул Кадер Бамба
5Жемерсон
90+5′
7Калифа Кулибали
25Камиль Глик
19Абдулайе Туре
32Бенуа Бадиашиле
20Андрей Жиротто
6Темуе Бакайоко
11Мехди Абед
8Адриэн Силва
2Фабиу да Силва
10′25′
17Александр Головин
18Самюэль Мутуссами
9Виссам Бен Йеддер
90′
12Деннис Аппиа
52′
4Сеск Фабрегас
23Тома Басила
20Ислам Слимани
80′
17Людовик Блас
78′
14Кейта Бальде
24Тоди Эли Юан
Статистика
2Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
15Удары (всего)7
4Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
5Угловые3
9Фолы13
4Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяТома Леонар(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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