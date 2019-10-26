Голевой пас Головина помог «Монако» победить «Нант» в матче чемпионата Франции по футболу

«Монако одержал вторую подряд победу, в последних пяти матчах команда победила в четырех матчах и один раз проиграла, «Нант» потерпел второе поражение кряду.

В турнирной таблице чемпионата Франции «Монако» поднялся на восьмое место, набрав 15 очков, «Нант» идет на второй строчке, имея в активе 19 очков. В следующем туре «Монако» в гостях сыграет с «Сент-Этьеном» 3 ноября, «Нант» в этот же день в гостевом матче сыграет с «Бордо».