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13:50 (мск), источник: Lenta.Ru

Гол в ворота «Манчестер Юнайтед» признан лучшим в десятом туре АПЛ

Полузащитник «Норвича» Онель Эрнандес стал автором лучшего гола десятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: AP 2019

Немецкий полузащитник отличился в домашней игре против «Манчестер Юнайтед» (1:3), завершив проход точным ударом из пределов штрафной.

Во время загрузки произошла ошибка.

В пятерку лучших также вошли забитые мячи Джеймса Мэддисона («Лестер»), Паскаля Гросса («Брайтон»), Джея Родригеса («Бернли») и Антони Марсьяля («Манчестер Юнайтед»).

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