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00:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Ливерпуль» обыграл «Арсенал» в 1/8 финала Кубка английской футбольной лиги

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. «Ливерпуль» в серии послематчевых пенальти обыграл лондонский «Арсенал» и вышел в четвертьфинал Кубка английской футбольной лиги.

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Источник: AP 2019

Основное время встречи 1/8 финала, прошедшей в Ливерпуле, завершилось со счетом 5:5. В составе лондонского клуба дубль оформил Габриэл Мартинелли (на 26-й и 36-й минутах), также голами отметились Лукас Торрейра (19), Энсли Мейтленд-Найлз (54) и Джо Уиллок (70).

У «красных» дважды отличился Дивок Ориги (62, 90+4), кроме того, мячи забили Джеймс Милнер (43, с пенальти), Алекс Окслейд-Чемберлен (58). Игрок «канониров» Шкодран Мустафи забил автогол (6).

В серии послематчевых пенальти «Ливерпуль» победил со счетом 5:4.

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