«Ливерпуль» обыграл «Арсенал» в 1/8 финала Кубка английской футбольной лиги

Основное время встречи 1/8 финала, прошедшей в Ливерпуле, завершилось со счетом 5:5. В составе лондонского клуба дубль оформил Габриэл Мартинелли (на 26-й и 36-й минутах), также голами отметились Лукас Торрейра (19), Энсли Мейтленд-Найлз (54) и Джо Уиллок (70).