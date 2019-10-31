«Ливерпуль» обыграл «Арсенал» в 1/8 финала Кубка английской футбольной лиги
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. «Ливерпуль» в серии послематчевых пенальти обыграл лондонский «Арсенал» и вышел в четвертьфинал Кубка английской футбольной лиги.
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. «Ливерпуль» в серии послематчевых пенальти обыграл лондонский «Арсенал» и вышел в четвертьфинал Кубка английской футбольной лиги.
Основное время встречи 1/8 финала, прошедшей в Ливерпуле, завершилось со счетом 5:5. В составе лондонского клуба дубль оформил Габриэл Мартинелли (на 26-й и 36-й минутах), также голами отметились Лукас Торрейра (19), Энсли
У «красных» дважды отличился Дивок Ориги (62, 90+4), кроме того, мячи забили Джеймс Милнер (43, с пенальти), Алекс
В серии послематчевых пенальти «Ливерпуль» победил со счетом 5:4.