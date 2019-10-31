«Ювентус» победил «Дженоа» в матче чемпионата Италии

Встреча, состоявшаяся в Турине, завершилась со счетом 2:1. В составе хозяев голами отметились Леонардо Бонуччи (на 36-й минуте) и Криштиану Роналду (90+6, с пенальти), у гостей отличился Кристиан Куаме (40). У «Дженоа» были удалены Франческо Кассата (51) и голкипер Федерико Маркетти (57), в составе «Старой синьоры» покинул поле из-за второй желтой карточки Адриан Рабьо (87).