«Ювентус» победил «Дженоа» в матче чемпионата Италии
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Туринский «Ювентус» дома победил «Дженоа» в матче десятого тура чемпионата Италии по футболу.
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Туринский «Ювентус» дома победил «Дженоа» в матче десятого тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча, состоявшаяся в Турине, завершилась со счетом 2:1. В составе хозяев голами отметились Леонардо Бонуччи (на 36-й минуте) и Криштиану Роналду (90+6, с пенальти), у гостей отличился Кристиан Куаме (40). У «Дженоа» были удалены Франческо Кассата (51) и голкипер Федерико Маркетти (57), в составе «Старой синьоры» покинул поле
«Ювентус» является соперником московского «Локомотива» по групповому этапу Лиги чемпионов. В Турине 22 октября «бьянконери» победили — 2:1, в Москве команды встретятся 6 ноября.
Другие результаты тура:
«Кальяри» — «Болонья» — 3:2,
«Лацио» — «Торино» — 4:0,
«Сампдория» — «Лечче» — 1:1,
«Сассуоло» — «Фиорентина» — 1:2,
«Удинезе» — «Рома» — 0:4.