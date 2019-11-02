«Рома» обыграла «Наполи» в матче чемпионата Италии по футболу

Источник: AP 2019

В составе «Ромы» голы забили Николо Дзаньоло (19) и Джордан Верету (55, с пенальти). У «Наполи» отличился Аркадиуш Милик (72). На 26-й минуте пенальти в ворота «Наполи» не сумел реализовать Александр Коларов, удар защитника отразил голкипер Алекс Мерет. На шестой добавленной ко второму тайму минуте за вторую желтую карточку с поля был удален турецкий полузащитник «Ромы» Мерт Четин.

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«Рома» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 22 очка после 11 матчей. «Наполи» идет седьмым, имея в активе 18 очков после 11 встреч.