«Рома» обыграла «Наполи» в матче чемпионата Италии по футболу
ТАСС, 2 ноября. Футболисты «Ромы» со счетом 2:1 обыграли «Наполи» в матче 11-го тура чемпионата Италии. Встреча прошла на Олимпийском стадионе в Риме.
ТАСС, 2 ноября. Футболисты «Ромы» со счетом 2:1 обыграли «Наполи» в матче 11-го тура чемпионата Италии. Встреча прошла на Олимпийском стадионе в Риме.
В составе «Ромы» голы забили Николо Дзаньоло (19) и Джордан Верету (55, с пенальти). У «Наполи» отличился Аркадиуш Милик (72). На 26-й минуте пенальти в ворота «Наполи» не сумел реализовать Александр Коларов, удар защитника отразил голкипер Алекс Мерет. На шестой добавленной ко второму тайму минуте за вторую желтую карточку с поля был удален турецкий полузащитник «Ромы» Мерт Четин.
«Рома» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 22 очка после 11 матчей. «Наполи» идет седьмым, имея в активе 18 очков после 11 встреч.
В следующем туре 10 ноября «Рома» на выезде сыграет с «Пармой», 7 ноября римский клуб в гостях встретится с немецкой «Боруссией» (Мёнхенгладбах) в четвертом туре группового раунда Лиги Европы. «Наполи» в 12-м туре первенства страны сыграет дома с «Дженоа», а 5 ноября дома встретится с австрийским «Зальцбургом» в матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов.
|Паулу Фонсека
|Карло Анчелотти
|Николо Дзаньоло(Леонардо Спинаццола)
|19′
|Аркадиуш Милик(Ирвинг Лосано)
|72′
|Жордан Верету
|55′
|Александр Коларов
|26′
|13
|Пау Лопес
|1
|Алекс Мерет
|6
|Крис Смоллинг
|6
|Мариу Руй
78′
|11
|Александр Коларов
|22
|Джованни Ди Лоренцо
76′
|15
|Мерт Четин
90+3′90+5′
|26
|Калиду Кулибали
|23
|Джанлука Манчини
|44
|Константинос Манолас
|37
|Леонардо Спинаццола
86′
|8
|Фабиан Руис
|21
|Жордан Верету
|20
|Петр Зелиньски
|9
|Эдин Джеко
|99
|Аркадиуш Милик
87′
|22
|Николо Дзаньоло
81′
|7
|Хосе Кальехон
58′
|17
|Дженгиз Юндер
90+3′
|11
|Ирвинг Лосано
|27
|Хавьер Пасторе
89′
|14
|Дрис Мертенс
65′
|18
|Давиде Сантон
|9
|Фернандо Льоренте
|99
|Джастин Клайверт
76′77′
|24
|Лоренцо Инсинье
83′
|8
|Диего Перотти
|34
|Амин Юнес
|5
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|17
|Удары (всего)
|16
|6
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|10
|Угловые
|5
|23
|Фолы
|15
|4
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Джанлука Рокки(Италия)