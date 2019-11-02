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19:31 (мск), источник: ТАСС

«Рома» обыграла «Наполи» в матче чемпионата Италии по футболу

ТАСС, 2 ноября. Футболисты «Ромы» со счетом 2:1 обыграли «Наполи» в матче 11-го тура чемпионата Италии. Встреча прошла на Олимпийском стадионе в Риме.

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Источник: AP 2019

В составе «Ромы» голы забили Николо Дзаньоло (19) и Джордан Верету (55, с пенальти). У «Наполи» отличился Аркадиуш Милик (72). На 26-й минуте пенальти в ворота «Наполи» не сумел реализовать Александр Коларов, удар защитника отразил голкипер Алекс Мерет. На шестой добавленной ко второму тайму минуте за вторую желтую карточку с поля был удален турецкий полузащитник «Ромы» Мерт Четин.

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«Рома» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 22 очка после 11 матчей. «Наполи» идет седьмым, имея в активе 18 очков после 11 встреч.

В следующем туре 10 ноября «Рома» на выезде сыграет с «Пармой», 7 ноября римский клуб в гостях встретится с немецкой «Боруссией» (Мёнхенгладбах) в четвертом туре группового раунда Лиги Европы. «Наполи» в 12-м туре первенства страны сыграет дома с «Дженоа», а 5 ноября дома встретится с австрийским «Зальцбургом» в матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов.

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Рома
2:1
Первый тайм: 1:0
Наполи
Футбол, Италия, Тур 112.11.2019, 17:00 (МСК UTC+3)Olimpico
Главные тренеры
Паулу ФонсекаКарло Анчелотти
Голы
Николо Дзаньоло(Леонардо Спинаццола)19′
Аркадиуш Милик(Ирвинг Лосано)72′
Жордан Верету55′
Нереализованные пенальти
Александр Коларов26′
Составы команд
13Пау Лопес
1Алекс Мерет
6Крис Смоллинг
6Мариу Руй
78′
11Александр Коларов
22Джованни Ди Лоренцо
76′
15Мерт Четин
90+3′90+5′
26Калиду Кулибали
23Джанлука Манчини
44Константинос Манолас
37Леонардо Спинаццола
86′
8Фабиан Руис
21Жордан Верету
20Петр Зелиньски
9Эдин Джеко
99Аркадиуш Милик
87′
22Николо Дзаньоло
81′
7Хосе Кальехон
58′
17Дженгиз Юндер
90+3′
11Ирвинг Лосано
27Хавьер Пасторе
89′
14Дрис Мертенс
65′
18Давиде Сантон
9Фернандо Льоренте
99Джастин Клайверт
76′77′
24Лоренцо Инсинье
83′
8Диего Перотти
34Амин Юнес
Статистика
5Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
17Удары (всего)16
6Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
10Угловые5
23Фолы15
4Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяДжанлука Рокки(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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