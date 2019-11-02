Соперник «Зенита» по Лиги чемпионов «Лейпциг» забил восемь мячей «Майнцу»

Источник: РИА "Новости"

Голы забили Марсель Забитцер (5-я минута), Тимо Вернер (30, 48, 87), Кристофер Нкунку (35), Марсель Хальстенберг (39), Юссуф Поульсен (44) и Норди Мукиеле (50).

Вернер стал вторым футболистом после румына Йонела Ганя, кто забил три гола и отдал три голевые передачи в матче чемпионата Германии. Ганя отличился, выступая за «Штутгарт», 3 февраля 2001 года в игре против «Кайзерслаутерна» (6:1).

«Лейпциг» одержал первую победу в пяти последних матчах чемпионата Германии. В турнирной таблице клуб занимает третью строчку с 18 очками. «Майнц» находится на 13-м месте, набрав девять очков.

В следующем туре «Лейпциг» в гостях сыграет с берлинской «Гертой» 9 ноября, «Майнц» в тот же день встретится дома с клубом «Унион Берлин».