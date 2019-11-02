Соперник «Зенита» по Лиги чемпионов «Лейпциг» забил восемь мячей «Майнцу»
ТАСС, 2 ноября. «Лейпциг» разгромил «Майнц» со счетом 8:0 в домашнем матче 10-го тура чемпионата Германии по футболу.
ТАСС, 2 ноября. «Лейпциг» разгромил «Майнц» со счетом 8:0 в домашнем матче 10-го тура чемпионата Германии по футболу.
Голы забили Марсель Забитцер (5-я минута), Тимо Вернер (30, 48, 87), Кристофер Нкунку (35), Марсель Хальстенберг (39), Юссуф Поульсен (44) и Норди Мукиеле (50).
Вернер стал вторым футболистом после румына Йонела Ганя, кто забил три гола и отдал три голевые передачи в матче чемпионата Германии. Ганя отличился, выступая за «Штутгарт», 3 февраля 2001 года в игре против «Кайзерслаутерна» (6:1).
«Лейпциг» одержал первую победу в пяти последних матчах чемпионата Германии. В турнирной таблице клуб занимает третью строчку с 18 очками. «Майнц» находится на 13-м месте, набрав девять очков.
В следующем туре «Лейпциг» в гостях сыграет с берлинской «Гертой» 9 ноября, «Майнц» в тот же день встретится дома с клубом «Унион Берлин».
В Лиге чемпионов «Лейпциг» выступает в группе G, где лидирует с 6 очками после трех матчей. «Зенит» и французский «Лион» набрали по 4 очка, португальская «Бенфика» — 3. Первый матч между командами, который прошел 23 октября в Германии, завершился победой немецкого клуба со счетом 2:1, вторая игра пройдет 5 ноября в
|Юлиан Нагельсманн
|Сандро Шварц
|Марсель Забитцер(Тимо Вернер)
|5′
|Тимо Вернер(Кристофер Нкунку)
|30′
|Кристофер Нкунку(Тимо Вернер)
|35′
|Марсель Хальстенберг(Юссуф Поульсен)
|38′
|Юссуф Поульсен
|44′
|Тимо Вернер(Кристофер Нкунку)
|48′
|Норди Мукьеле(Тимо Вернер)
|50′
|Тимо Вернер(Лукас Клостерманн)
|87′
|1
|Петер Гулачи
|27
|Робин Центнер
|16
|Лукас Клостерманн
|2
|Ронаэль Пьер-Габриэль
84′
|22
|Норди Мукьеле
|3
|Аарон Кариколь
|23
|Марсель Хальстенберг
|4
|Джерри Сен Жюст
|18
|Кристофер Нкунку
|42
|Александр Хак
|31
|Диего Демме
|7
|Робин Куэйсон
|9
|Юссуф Поульсен
|8
|Левин Озтунали
|11
|Тимо Вернер
|34
|Боте Баку
|5
|Дайот Упамекано
52′
|14
|Пьер Кунде
54′
|26
|Итан Ампаду
|18
|Даниэль Брозински
|7
|Марсель Забитцер
62′
|5
|Жан-Пол Боэтиус
75′
|20
|Матеус Кунья
|21
|Карим Онисиво
|27
|Конрад Лаймер
45′
|28
|Адам Солои
40′
|8
|Амаду Айдара
|6
|Данни Латца
|0
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|18
|Удары (всего)
|9
|12
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|4
|11
|Фолы
|7
|0
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Гвидо Винкманн(Германия)