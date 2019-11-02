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20:07 (мск), источник: ТАСС

Соперник «Зенита» по Лиги чемпионов «Лейпциг» забил восемь мячей «Майнцу»

ТАСС, 2 ноября. «Лейпциг» разгромил «Майнц» со счетом 8:0 в домашнем матче 10-го тура чемпионата Германии по футболу.

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Источник: РИА "Новости"

Голы забили Марсель Забитцер (5-я минута), Тимо Вернер (30, 48, 87), Кристофер Нкунку (35), Марсель Хальстенберг (39), Юссуф Поульсен (44) и Норди Мукиеле (50).

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Вернер стал вторым футболистом после румына Йонела Ганя, кто забил три гола и отдал три голевые передачи в матче чемпионата Германии. Ганя отличился, выступая за «Штутгарт», 3 февраля 2001 года в игре против «Кайзерслаутерна» (6:1).

«Лейпциг» одержал первую победу в пяти последних матчах чемпионата Германии. В турнирной таблице клуб занимает третью строчку с 18 очками. «Майнц» находится на 13-м месте, набрав девять очков.

В следующем туре «Лейпциг» в гостях сыграет с берлинской «Гертой» 9 ноября, «Майнц» в тот же день встретится дома с клубом «Унион Берлин».

В Лиге чемпионов «Лейпциг» выступает в группе G, где лидирует с 6 очками после трех матчей. «Зенит» и французский «Лион» набрали по 4 очка, португальская «Бенфика» — 3. Первый матч между командами, который прошел 23 октября в Германии, завершился победой немецкого клуба со счетом 2:1, вторая игра пройдет 5 ноября в Санкт-Петербурге.

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РБ Лейпциг
8:0
Первый тайм: 5:0
Майнц
Футбол, Германия, Тур 102.11.2019, 17:30 (МСК UTC+3)Red Bull Arena (Zentralstadion)
Главные тренеры
Юлиан НагельсманнСандро Шварц
Голы
Марсель Забитцер(Тимо Вернер)5′
Тимо Вернер(Кристофер Нкунку)30′
Кристофер Нкунку(Тимо Вернер)35′
Марсель Хальстенберг(Юссуф Поульсен)38′
Юссуф Поульсен44′
Тимо Вернер(Кристофер Нкунку)48′
Норди Мукьеле(Тимо Вернер)50′
Тимо Вернер(Лукас Клостерманн)87′
Составы команд
1Петер Гулачи
27Робин Центнер
16Лукас Клостерманн
2Ронаэль Пьер-Габриэль
84′
22Норди Мукьеле
3Аарон Кариколь
23Марсель Хальстенберг
4Джерри Сен Жюст
18Кристофер Нкунку
42Александр Хак
31Диего Демме
7Робин Куэйсон
9Юссуф Поульсен
8Левин Озтунали
11Тимо Вернер
34Боте Баку
5Дайот Упамекано
52′
14Пьер Кунде
54′
26Итан Ампаду
18Даниэль Брозински
7Марсель Забитцер
62′
5Жан-Пол Боэтиус
75′
20Матеус Кунья
21Карим Онисиво
27Конрад Лаймер
45′
28Адам Солои
40′
8Амаду Айдара
6Данни Латца
Статистика
0Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
18Удары (всего)9
12Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
3Угловые4
11Фолы7
0Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяГвидо Винкманн(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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