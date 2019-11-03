«Кызыл-Жар СК» и «Каспий» вышли в премьер-лигу
Петропавловский «Кызыл-Жар СК» набрал 58 очков за 26 матчей и стал победителем первой лиги чемпионата Казахстана по футболу, передает корреспондент Vesti.kz.
Петропавловский «Кызыл-Жар СК» набрал 58 очков за 26 матчей и стал победителем первой лиги чемпионата Казахстана по футболу, передает корреспондент Vesti.kz.
Серебряные медали завоевал актауский «Каспий», отставший на два балла, а бронзовые — уральский «Акжайык», у которого 55 очков. Игры 26-го тура прошли сегодня, 3 ноября.
Таким образом, «Кызыл-Жар СК» и «Каспий» в следующем сезоне сыграют в
В стыковых матчах с десятой командой КПЛ сыграет «Акжайык». Соперник уральцев определится по итогам 33-го тура — им станет либо «Тараз», либо «Атырау», а игры пройдут 15 и 18 ноября.
Напомним, что из КПЛ-2019 досрочно вылетел «Актобе», который перед стартом сезона лишился 12 очков по решению ФИФА.