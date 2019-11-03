«Кызыл-Жар СК» и «Каспий» вышли в премьер-лигу

Серебряные медали завоевал актауский «Каспий», отставший на два балла, а бронзовые — уральский «Акжайык», у которого 55 очков. Игры 26-го тура прошли сегодня, 3 ноября.

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Таким образом, «Кызыл-Жар СК» и «Каспий» в следующем сезоне сыграют в премьер-лиге. Петропавловцы вернулись в КПЛ после годичной паузы, а актауский клуб не играл в высшем дивизионе с сезона-2001.

В стыковых матчах с десятой командой КПЛ сыграет «Акжайык». Соперник уральцев определится по итогам 33-го тура — им станет либо «Тараз», либо «Атырау», а игры пройдут 15 и 18 ноября.