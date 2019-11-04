У «Монако» Головина 5-е поражение в сезоне: до зоны вылета — 3 очка, Жардим разносит судей
А в медиа запустили слухи о переходе Слуцкого.
А в медиа запустили слухи о переходе Слуцкого.
Проблемы «Монако» продолжаются:
«Матч был равным. Не понимаю, как можно было засчитать гол “Сент-Этьена”, если перед ним был грубый фол в центре поля. Судьи были явно настроены отдать им победу. По телекартинке все могли увидеть этот фол. 99% людей думают, как и я, но те, кто оценивают работу арбитров, ничего не говорят. На прошлой неделе не засчитали наш гол “Нанту”. Сегодня, кроме гола, было еще 4 добавленные минуты — и это в матче с двумя удалениями и шестью заменами! Я не понимаю этого и очень разочарован, потому что я профессионал, и мне нравится, когда профессионалов уважают. Но такое отношение — это неуважение», — сказал Жардим в эфире Canal+.
После 12 туров «Монако» — на 15-м месте. Ниже — «Дижон», «Страсбург», «Тулуза» и «Метц» (у всех по 12 очков), а также «Ним» (11 очков).
Жардим вернулся в «Монако» меньше года назад, но в медиа уже появляются слухи о его уходе. По информации Metaratings.ru, клуб уже контактировал с Леонидом Слуцким, который отказался подписывать новый контракт с «Витессом» и летом возглавит новую команду. «Главной причиной такого решения Слуцкого является желание развивать свои тренерские навыки на более высоком уровне. Приоритет для россиянина — клубы из
Контракт Головина в «Монако» рассчитан до лета 2023 года, но в 2018-м полузащитник сборной России контактировал с несколькими клубами из Европы и чуть не оказался в «Ювентусе», который был готов прислать личный самолет. Об этом рассказал агент Олег Артемов.
«Первые переговоры по Головину шли с дортмундской “Боруссией”. Мы выслушали предложение, они были очень заинтересованы в Головине. Выслушали цифры и сделали паузу. Переговоры были вялотекущими. В это время на нас вышел “Ювентус”. Я как раз провел переговоры с “Монако”, потом пересеклись с Фабио Паратичи из “Ювентуса”. Это было до чемпионата мира. После матча с Саудовской Аравией Паратичи написал мне, что готов высылать самолет за Головиным. Было приятно с ним общаться. Встречались с Мариной Грановской из “Челси”. Долго вели переговоры. Она убеждала, что надо переходить в “Челси”. Она обещала, что договорится с ЦСКА. Но мне важно было согласие Головина. Что повлияло на итоговый выбор? Ему многое советовали партнеры. Говорили, что есть “Челси”, в аренде у них 40 игроков — будешь 41-м. Саша решил начать с команды, где он сможет адаптироваться к европейскому футболу, чтобы потом готовым игроком перейти в “Ювентус”, “Реал” — куда угодно. Ему нужно было понять язык, футбол, жизнь в Европе. В “Монако” он даже поначалу растерялся. В “Монако” понимали, что из этого игрока можно сделать футболиста мирового уровня. Сколько будет стоить дальше Головин? Миллионов 70−80. Меня долго убеждали в том, чтобы подписать Головина, когда он только пришел в ЦСКА», — рассказал Артемов в программе «Инсайдеры».
|Клод Пюэль
|Леонарду Жардим
|Денис Буанга
|59′
|16
|Стефан Рюффье
|40
|Бенжамен Леком
|11
|Габриэл Силва
|5
|Жемерсон
|4
|Вильям Салиба
|25
|Камиль Глик
|5
|Тимоте Колодзейчак
|8
|Адриэн Силва
79′
|32
|Уэсли Фофана
|17
|Александр Головин
|7
|Риад Будебуз
|31
|Жил Диаш
|20
|Денис Буанга
|39
|Беньямин Хенрикс
90+5′
|28
|Зейду Юссуф
|9
|Виссам Бен Йеддер
90+5′
|26
|Матье Дебюши
76′
|32
|Бенуа Бадиашиле
78′
|13
|Мигель Трауко
|2
|Фоде Балло-Туре
|29
|Йоан Кабай
30′
|11
|Желсон Мартинш
69′
|17
|Жан-Эд Аолу
32′
|12
|Рубен Агилар
90+2′
|21
|Ромен Амума
81′
|14
|Кейта Бальде
65′
|18
|Арно Норден
|22
|Жан-Кевин Огюстен
|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|1
|0
|Голевые моменты
|0
|12
|Удары (всего)
|11
|5
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|2
|13
|Фолы
|10
|2
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Жером Бризар(Франция)