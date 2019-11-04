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13:35 (мск), источник: Sport24

У «Монако» Головина 5-е поражение в сезоне: до зоны вылета — 3 очка, Жардим разносит судей

А в медиа запустили слухи о переходе Слуцкого.

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Источник: Reuters

Проблемы «Монако» продолжаются:

  • Команда Леонарду Жардима начала сезон с трех поражений и трех ничьих в Лиге 1.
  • После выдала серию из четырех побед и одного поражения («Монпелье» — 1:3).
  • В среду выбила из Кубка лиги «Марсель» (2:1, Головин был признан болельщиками лучшим игроком матча), но теперь снова влетела — «Сент-Этьену» (0:1).
  • Статистика Головина: 2 ассиста + 2 гола в 10 матчах. С «Сент-Этьеном» Александр провел 90 минут.

«Матч был равным. Не понимаю, как можно было засчитать гол “Сент-Этьена”, если перед ним был грубый фол в центре поля. Судьи были явно настроены отдать им победу. По телекартинке все могли увидеть этот фол. 99% людей думают, как и я, но те, кто оценивают работу арбитров, ничего не говорят. На прошлой неделе не засчитали наш гол “Нанту”. Сегодня, кроме гола, было еще 4 добавленные минуты — и это в матче с двумя удалениями и шестью заменами! Я не понимаю этого и очень разочарован, потому что я профессионал, и мне нравится, когда профессионалов уважают. Но такое отношение — это неуважение», — сказал Жардим в эфире Canal+.

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После 12 туров «Монако» — на 15-м месте. Ниже — «Дижон», «Страсбург», «Тулуза» и «Метц» (у всех по 12 очков), а также «Ним» (11 очков).

Жардим вернулся в «Монако» меньше года назад, но в медиа уже появляются слухи о его уходе. По информации Metaratings.ru, клуб уже контактировал с Леонидом Слуцким, который отказался подписывать новый контракт с «Витессом» и летом возглавит новую команду. «Главной причиной такого решения Слуцкого является желание развивать свои тренерские навыки на более высоком уровне. Приоритет для россиянина — клубы из топ-европейских чемпионатов, одним из которых является “Монако” российского олигарха Дмитрия Рыболовлева», — пишет источник.

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Контракт Головина в «Монако» рассчитан до лета 2023 года, но в 2018-м полузащитник сборной России контактировал с несколькими клубами из Европы и чуть не оказался в «Ювентусе», который был готов прислать личный самолет. Об этом рассказал агент Олег Артемов.

«Первые переговоры по Головину шли с дортмундской “Боруссией”. Мы выслушали предложение, они были очень заинтересованы в Головине. Выслушали цифры и сделали паузу. Переговоры были вялотекущими. В это время на нас вышел “Ювентус”. Я как раз провел переговоры с “Монако”, потом пересеклись с Фабио Паратичи из “Ювентуса”. Это было до чемпионата мира. После матча с Саудовской Аравией Паратичи написал мне, что готов высылать самолет за Головиным. Было приятно с ним общаться. Встречались с Мариной Грановской из “Челси”. Долго вели переговоры. Она убеждала, что надо переходить в “Челси”. Она обещала, что договорится с ЦСКА. Но мне важно было согласие Головина. Что повлияло на итоговый выбор? Ему многое советовали партнеры. Говорили, что есть “Челси”, в аренде у них 40 игроков — будешь 41-м. Саша решил начать с команды, где он сможет адаптироваться к европейскому футболу, чтобы потом готовым игроком перейти в “Ювентус”, “Реал” — куда угодно. Ему нужно было понять язык, футбол, жизнь в Европе. В “Монако” он даже поначалу растерялся. В “Монако” понимали, что из этого игрока можно сделать футболиста мирового уровня. Сколько будет стоить дальше Головин? Миллионов 70−80. Меня долго убеждали в том, чтобы подписать Головина, когда он только пришел в ЦСКА», — рассказал Артемов в программе «Инсайдеры».

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Сент-Этьен
1:0
Первый тайм: 0:0
Монако
Футбол, Франция, Тур 123.11.2019, 23:00 (МСК UTC+3)Stade Geoffroy-Guichard, 15685 зрителей
Главные тренеры
Клод ПюэльЛеонарду Жардим
Голы
Денис Буанга59′
Составы команд
16Стефан Рюффье
40Бенжамен Леком
11Габриэл Силва
5Жемерсон
4Вильям Салиба
25Камиль Глик
5Тимоте Колодзейчак
8Адриэн Силва
79′
32Уэсли Фофана
17Александр Головин
7Риад Будебуз
31Жил Диаш
20Денис Буанга
39Беньямин Хенрикс
90+5′
28Зейду Юссуф
9Виссам Бен Йеддер
90+5′
26Матье Дебюши
76′
32Бенуа Бадиашиле
78′
13Мигель Трауко
2Фоде Балло-Туре
29Йоан Кабай
30′
11Желсон Мартинш
69′
17Жан-Эд Аолу
32′
12Рубен Агилар
90+2′
21Ромен Амума
81′
14Кейта Бальде
65′
18Арно Норден
22Жан-Кевин Огюстен
Статистика
1Желтые карточки3
0Красные карточки1
0Голевые моменты0
12Удары (всего)11
5Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
2Угловые2
13Фолы10
2Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяЖером Бризар(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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