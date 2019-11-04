У «Монако» Головина 5-е поражение в сезоне: до зоны вылета — 3 очка, Жардим разносит судей

Источник: Reuters

Проблемы «Монако» продолжаются:

Команда Леонарду Жардима начала сезон с трех поражений и трех ничьих в Лиге 1.

После выдала серию из четырех побед и одного поражения («Монпелье» — 1:3).

В среду выбила из Кубка лиги «Марсель» (2:1, Головин был признан болельщиками лучшим игроком матча), но теперь снова влетела — «Сент-Этьену» (0:1).

Статистика Головина: 2 ассиста + 2 гола в 10 матчах. С «Сент-Этьеном» Александр провел 90 минут.

«Матч был равным. Не понимаю, как можно было засчитать гол “Сент-Этьена”, если перед ним был грубый фол в центре поля. Судьи были явно настроены отдать им победу. По телекартинке все могли увидеть этот фол. 99% людей думают, как и я, но те, кто оценивают работу арбитров, ничего не говорят. На прошлой неделе не засчитали наш гол “Нанту”. Сегодня, кроме гола, было еще 4 добавленные минуты — и это в матче с двумя удалениями и шестью заменами! Я не понимаю этого и очень разочарован, потому что я профессионал, и мне нравится, когда профессионалов уважают. Но такое отношение — это неуважение», — сказал Жардим в эфире Canal+.

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После 12 туров «Монако» — на 15-м месте. Ниже — «Дижон», «Страсбург», «Тулуза» и «Метц» (у всех по 12 очков), а также «Ним» (11 очков).

Жардим вернулся в «Монако» меньше года назад, но в медиа уже появляются слухи о его уходе. По информации Metaratings.ru, клуб уже контактировал с Леонидом Слуцким, который отказался подписывать новый контракт с «Витессом» и летом возглавит новую команду. «Главной причиной такого решения Слуцкого является желание развивать свои тренерские навыки на более высоком уровне. Приоритет для россиянина — клубы из топ-европейских чемпионатов, одним из которых является “Монако” российского олигарха Дмитрия Рыболовлева», — пишет источник.

Контракт Головина в «Монако» рассчитан до лета 2023 года, но в 2018-м полузащитник сборной России контактировал с несколькими клубами из Европы и чуть не оказался в «Ювентусе», который был готов прислать личный самолет. Об этом рассказал агент Олег Артемов.