Болельщики собрали $450 тысяч за сутки, чтобы спасти любимую футбольную команду
Болельщики футбольного клуба из Туниса собрали 450 тысяч долларов на спасение своей любимой команды, оказавшейся в тяжелой финансовой ситуации.
Болельщики футбольного клуба из Туниса собрали 450 тысяч долларов на спасение своей любимой команды, оказавшейся в тяжелой финансовой ситуации.
«Клуб Африкен» — второй самый старый клуб Туниса, сейчас испытывает экономические трудности.
Долг «Африкен» перед национальной федерацией составлял в общей сложности около 6 млн долларов, болельщики собрали чуть больше миллиона. При этом почти половина была собрана за период продолжительностью в 24 часа. Одним из активных болельщиков, приславших свое пожертвование, стал некий слепой мужчина, который внес на специальный счет любимой команды свои средства. По его же словам, эти деньги предназначались на дорогостоящее лекарство.
«Клуб Африкен» занимает 5-е место в таблице Высшей лиги Туниса после 7 туров.