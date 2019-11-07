Текущие события
Футбол. Еврокубки
18:50
Астана
АЗ
Футбол. Еврокубки
20:55
АПОЭЛ
Карабах
Футбол. Еврокубки
20:55
Дюделанж
Севилья
Футбол. Еврокубки
20:55
Копенгаген
Динамо К
Футбол. Еврокубки
20:55
Лугано
Мальме
Футбол. Еврокубки
20:55
Базель
Хетафе
Футбол. Еврокубки
20:55
Краснодар
Трабзонспор
Футбол. Еврокубки
20:55
Русенборг
Спортинг
Футбол. Еврокубки
20:55
ЛАСК
ПСВ
Футбол. Еврокубки
20:55
Лацио
Селтик
Футбол. Еврокубки
20:55
ЧФР
Ренн
Футбол. Еврокубки
20:55
Стандард Л
Айнтрахт Ф
Футбол. Еврокубки
23:00
Фейеноорд
Янг Бойз
Футбол. Еврокубки
23:00
Рейнджерс
Порту
Футбол. Еврокубки
23:00
Эспаньол
Лудогорец
Футбол. Еврокубки
23:00
Ференцварош
ЦСКА
Футбол. Еврокубки
23:00
Вольфсбург
Гент
Футбол. Еврокубки
23:00
Александрия
Сент-Этьен
Футбол. Еврокубки
23:00
Боруссия М
Рома
Футбол. Еврокубки
23:00
Вольфсберг
Истанбул Башакшехир
Футбол. Еврокубки
23:00
Брага
Бешикташ
Футбол. Еврокубки
23:00
Вулверхэмптон Уондерерс
Слован Бр
Футбол. Еврокубки
23:00
Манчестер Юнайтед
Партизан
Все события
Фоторепортажи
9Ковалев проиграл Альваресу
39«Авангард» прервал победную серию «Динамо»
12:42 (мск), источник: Sport24

Болельщики собрали $450 тысяч за сутки, чтобы спасти любимую футбольную команду

Болельщики футбольного клуба из Туниса собрали 450 тысяч долларов на спасение своей любимой команды, оказавшейся в тяжелой финансовой ситуации.

Наверх
Источник: Facebook

«Клуб Африкен» — второй самый старый клуб Туниса, сейчас испытывает экономические трудности. Из-за долгов по зарплатам с команды сняли шесть очков и обязали выплатить штраф. Руководство Федерации футбола Туниса также назначило временное руководство, чтобы спасти клуб от кризиса.

Долг «Африкен» перед национальной федерацией составлял в общей сложности около 6 млн долларов, болельщики собрали чуть больше миллиона. При этом почти половина была собрана за период продолжительностью в 24 часа. Одним из активных болельщиков, приславших свое пожертвование, стал некий слепой мужчина, который внес на специальный счет любимой команды свои средства. По его же словам, эти деньги предназначались на дорогостоящее лекарство.

«Клуб Африкен» занимает 5-е место в таблице Высшей лиги Туниса после 7 туров.

Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Скандальная лига: в США девушек раздевают ради участия в женском американском футболе
20-летняя студентка склеила богача из Формулы-1. Ему 69 лет (!!!)
«Локо» еще может выйти в плей-офф ЛЧ. Для этого нужны две победы
«ПСЖ», «Бавария» и «Юве» уже в плей-офф ЛЧ. 9 клубов на подходе
«Автобуса не было, “Локо” сыграл агрессивно». Что пишут в Италии
У Панарина 6 матчей с очками! Они с Бучневичем тащат «Рейнджерс»
Точку в истории с российским допингом поставят в апреле
Что нужно ЦСКА и «Краснодару», чтобы выйти из группы?
«Лига нижнего белья»: необычный женский спорт (фото)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь