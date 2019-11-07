Болельщики собрали $450 тысяч за сутки, чтобы спасти любимую футбольную команду

«Клуб Африкен» — второй самый старый клуб Туниса, сейчас испытывает экономические трудности. Из-за долгов по зарплатам с команды сняли шесть очков и обязали выплатить штраф. Руководство Федерации футбола Туниса также назначило временное руководство, чтобы спасти клуб от кризиса.

Долг «Африкен» перед национальной федерацией составлял в общей сложности около 6 млн долларов, болельщики собрали чуть больше миллиона. При этом почти половина была собрана за период продолжительностью в 24 часа. Одним из активных болельщиков, приславших свое пожертвование, стал некий слепой мужчина, который внес на специальный счет любимой команды свои средства. По его же словам, эти деньги предназначались на дорогостоящее лекарство.