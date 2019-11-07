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17:08 (мск), источник: Lenta.Ru

«Бавария» вышла на связь с Венгером

Французский специалист Арсен Венгер, известный по работе в лондонском «Арсенале», может возглавить мюнхенскую «Баварию». Об этом сообщает Sky Sports.

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Источник: РИА "Новости"

Руководство баварского клуба занято поиском нового главного тренера команды после отставки Нико Ковача. Отмечается, что 70-летний Венгер заинтересован в работе в «Баварии». Клуб пока не ведет предметных переговоров с французом, тем не менее руководство мюнхенской команды уже вышло на связь с ним.

3 ноября Ковач покинул «Баварию». Контракт со специалистом был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Этому предшествовал разгром от «Айнтрахта» в чемпионате Германии со счетом 1:5. К матчу группового этапа Лиги чемпионов против «Олимпиакоса», в котором «Бавария» одержала победу со счетом 2:0, команду готовил Ханс-Дитер Флик.

В апреле 2018-го Венгер объявил об уходе с поста главного тренера «Арсенала». Он руководил клубом с 1996-го и трижды выигрывал с командой чемпионат Англии. Французский специалист пока не вернулся к тренерской деятельности.

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