«Бавария» вышла на связь с Венгером

Источник: РИА "Новости"

Руководство баварского клуба занято поиском нового главного тренера команды после отставки Нико Ковача. Отмечается, что 70-летний Венгер заинтересован в работе в «Баварии». Клуб пока не ведет предметных переговоров с французом, тем не менее руководство мюнхенской команды уже вышло на связь с ним.

3 ноября Ковач покинул «Баварию». Контракт со специалистом был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Этому предшествовал разгром от «Айнтрахта» в чемпионате Германии со счетом 1:5. К матчу группового этапа Лиги чемпионов против «Олимпиакоса», в котором «Бавария» одержала победу со счетом 2:0, команду готовил Ханс-Дитер Флик.