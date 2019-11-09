«Бавария» разгромила «Боруссию» в 11-м туре чемпионата Германии

Игра в Мюнхене завершилась со счетом 4:0. Дубль оформил Роберт Левандовский (17-я и 76-я минуты), еще один гол забил Серж Гнабри (47). Окончательный счет в матче установил защитник «Боруссии» Матс Хуммельс (80), отправивший мяч в собственные ворота.