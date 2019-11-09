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22:43 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Бавария» разгромила «Боруссию» в 11-м туре чемпионата Германии

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Футболисты мюнхенской «Баварии» на своем поле разгромили дортмундскую «Боруссию» в матче 11-го тура чемпионата Германии.

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Источник: Reuters

Игра в Мюнхене завершилась со счетом 4:0. Дубль оформил Роберт Левандовский (17-я и 76-я минуты), еще один гол забил Серж Гнабри (47). Окончательный счет в матче установил защитник «Боруссии» Матс Хуммельс (80), отправивший мяч в собственные ворота.

Следующий матч «Бавария» проведет 23 ноября на выезде против «Фортуны», «Боруссия» днем ранее примет «Падерборн».

Бавария
4:0
Первый тайм: 1:0
Боруссия Д
Футбол, Германия, Тур 119.11.2019, 20:30 (МСК UTC+3)Allianz Arena
Главные тренеры
Ханс-Дитер ФликЛюсьен Фавр
Голы
Роберт Левандовски(Бенжамен Павар)17′
Серж Гнабри(Томас Мюллер)47′
Роберт Левандовски(Томас Мюллер)76′
Матс Хуммельс80′
Составы команд
1Мануэль Нойер
1Роман Бюрки
5Бенжамен Павар
5Ашраф Хакими
27Давид Алаба
14Нико Шульц
32Джошуа Киммих
90+1′
15Матс Хуммельс
8Хави Мартинес
16Мануэль Аканджи
19Альфонсо Дэйвис
19Юлиан Брандт
25Томас Мюллер
23Торган Азар
9Роберт Левандовски
28Аксель Витсель
18Леон Горецка
72′
7Джейдон Санчо
36′
6Тиагу Алькантара
13Рафаэл Геррейру
22Серж Гнабри
70′
33Юлиан Вайгль
61′
10Филиппе Коутинью
11Марко Ройс
63′
29Кингсли Коман
67′76′
10Марио Гетце
61′
14Иван Перишич
9Пако Алькасер
Статистика
2Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
17Удары (всего)2
5Удары в створ0
0Штанги, перекладины0
2Угловые1
11Фолы12
6Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяФеликс Цвайер(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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