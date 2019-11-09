«Бавария» разгромила «Боруссию» в 11-м туре чемпионата Германии
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Футболисты мюнхенской «Баварии» на своем поле разгромили дортмундскую «Боруссию» в матче 11-го тура чемпионата Германии.
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Футболисты мюнхенской «Баварии» на своем поле разгромили дортмундскую «Боруссию» в матче 11-го тура чемпионата Германии.
Игра в Мюнхене завершилась со счетом 4:0. Дубль оформил Роберт Левандовский (17-я и 76-я минуты), еще один гол забил Серж Гнабри (47). Окончательный счет в матче установил защитник «Боруссии» Матс Хуммельс (80), отправивший мяч в собственные ворота.
Следующий матч «Бавария» проведет 23 ноября на выезде против «Фортуны», «Боруссия» днем ранее примет «Падерборн».
|Ханс-Дитер Флик
|Люсьен Фавр
|Роберт Левандовски(Бенжамен Павар)
|17′
|Серж Гнабри(Томас Мюллер)
|47′
|Роберт Левандовски(Томас Мюллер)
|76′
|Матс Хуммельс
|80′
|1
|Мануэль Нойер
|1
|Роман Бюрки
|5
|Бенжамен Павар
|5
|Ашраф Хакими
|27
|Давид Алаба
|14
|Нико Шульц
|32
|Джошуа Киммих
90+1′
|15
|Матс Хуммельс
|8
|Хави Мартинес
|16
|Мануэль Аканджи
|19
|Альфонсо Дэйвис
|19
|Юлиан Брандт
|25
|Томас Мюллер
|23
|Торган Азар
|9
|Роберт Левандовски
|28
|Аксель Витсель
|18
|Леон Горецка
72′
|7
|Джейдон Санчо
36′
|6
|Тиагу Алькантара
|13
|Рафаэл Геррейру
|22
|Серж Гнабри
70′
|33
|Юлиан Вайгль
61′
|10
|Филиппе Коутинью
|11
|Марко Ройс
63′
|29
|Кингсли Коман
67′76′
|10
|Марио Гетце
61′
|14
|Иван Перишич
|9
|Пако Алькасер
|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|17
|Удары (всего)
|2
|5
|Удары в створ
|0
|0
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|1
|11
|Фолы
|12
|6
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Феликс Цвайер(Германия)