Саудовская Аравия купила Суперкубок Испании на три года. Испанцы пообещали бороться за права местных женщин

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Суперкубок Испании в прежнем формате изжил себя

Суперкубок Испании в формате двух матчей между чемпионом страны и обладателем Кубка разыгрывался с 1982 года. За 35 лет футбол резко прибавил в финансовом и спортивном плане — стало больше денег в бюджетах клубов и игр в календаре.

Футболисты мадридского «Реала» после победы в Суперкубке Испании 2017 года. Тот турнир в последний раз проходил в формате двухматчевого противостояния | Источник: Reuters

Два матча в августе — очень неудобно. Лучшие клубы Испании вынуждены форсировать предсезонную подготовку, которая теперь заполнена играми за океаном. Сюда же нужно как-то вписать и Суперкубок УЕФА, куда «Барселона» и мадридский «Реал» также часто наведывались в последние годы. В итоге клубы получали предельно плотный график на самом старте сезона, когда не все звездные футболисты толком вернулись из отпусков после турниров национальных команд.

Для болельщиков в Испании конец августа тоже неоптимальное время для футбола. Очень жарко, многие берут отпуска, поэтому трибуны на играх Суперкубка не заполняются полностью. В 2017 году даже класико не забило битком «Камп Ноу» (90% заполняемости) и «Сантьяго Бернабеу» (92%). На встречах между «Барселоной» и «Севильей» или «Барселоной» и «Атлетиком» в предыдущие годы зрителей было еще меньше.

Да, это вроде как первый трофей сезона, но по факту речь шла о полутоварищеском турнире с неважной посещаемостью. В последнее десятилетие гранды привыкли, что «товарищеский матч» начал означать «выставочный», «коммерческий». Стало быть, на таких играх надо зарабатывать, иначе они не несут для клуба никакой пользы.

Саудиты были не единственными, кто предлагал принять у себя Суперкубок Испании

«Это было хорошее предложение, а альтернативой было исчезновение Суперкубка», — прокомментировал президент испанской федерации футбола Луис Рубиалес сделку с Саудовской Аравией.

Не совсем так. Альтернативой предложению саудитов было предложение их соседей катарцев. Китай и Индия также выражали заинтересованность в принятии Суперкубка Испании, но до конкретных цифр дело не дошло. Пока.

Катар предлагал 180 миллионов евро за шесть лет. Саудовская Аравия дала 120 миллионов евро за три года. Через три года Испанская федерация может выгодно передать права на проведение Суперкубка тем же китайцам, которые к тому времени дозреют и оценят финансовые перспективы турнира.

Из 120 миллионов евро половина уйдет напрямую федерации, которая обещает все пустить на развитие женского и любительского футбола в стране, а вторая половина — клубам-участникам.

В Суперкубке теперь участвуют четыре команды. Играть будут в январе

Самое радикальное изменение соревнования — не в месте его проведения, а в расширении состава участников. Теперь трофей будет разыгрываться между финалистами Кубка Испании, чемпионом и вице-чемпионом страны.

В этом году сыграют «Барселона» (одновременно как чемпион страны и финалист Кубка), «Атлетико» (вице-чемпион страны) и «Валенсия» (обладатель Кубка), а также примкнувший к ним «Реал Мадрид» (как бронзовый призер страны). По счастливому стечению обстоятельств это четыре крупнейших клуба в Испании. Интересно, каков будет ажиотаж, если в финале следующего Кубка Испании сойдутся, к примеру, «Хетафе» и «Реал Сосьедад»?



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Как бы там ни было, финалисты Суперкубка Испании получат по 12 миллионов евро каждый, а еще почти 9 миллионов будут распределены между командами, проигравшими в полуфинале. Это очень и очень хорошая прибавка к сезонному бюджету.

Раньше клубы могли рассчитывать только на процент от продажи билетов и телевизионных прав. «Барса» и «Реал» не зарабатывали больше 3 миллионов евро на Суперкубке.

Матчи перенесены с августа на январь. Это самое свободное время в графике больших клубов. В те же самые сроки ( 8—12 января ) в Испании играют второй раунд Кубка Короля, от которого участники Суперкубка Испании освобождены.

По жеребьевке «Барселона» в полуфинале сыграет с «Атлетико», а мадридский «Реал» — с «Валенсией». Нас может ждать второе класико за месяц, учитывая, что игру «Барсы» и «Реала» в рамках чемпионата перенесли на декабрь. Все матчи пройдут в городе Джидда, финансовом центре спортивной Аравии. Отсюда же стартует Дакар-2020, здесь также проводятся выставочные теннисные матчи и игры сборной Бразилии по футболу.

Фанаты грозят бойкотом соревнования, федерация обещает бороться за права женщин в Саудовской Аравии

Сделка устраивает все вовлеченные стороны, кроме испанских болельщиков. Клубы и федерация получают деньги, саудиты — зрелище, а фанаты грандов лишаются возможности посетить игры. Особенно это актуально для представителей зарубежных фан-клубов «Реала» и «Барселоны», которые любят совмещать отпуск в Испании в конце августа с посещением игры Суперкубка.

Президент футбольной федерации Испании Луис Рубиалес | Источник: Reuters

И отдельная тема — политический режим в Саудовской Аравии. Президента испанской федерации Луиса Рубиалеса предупреждали, что он планирует переносить Суперкубок Испании в страну, где ущемляют права женщин, ограничивают свободу слова, используют смертную казнь и пытают пленных, не говоря про развязанную войну с Йеменом и кризис в отношениях с Катаром, еще одним важным игроком в коммерческой жизни испанского футбола.

Ситуация обострилась после того, как несколько недель назад в Иране женщина устроила самосожжение после того, как ее арестовали за посещение матча азиатской Лиги чемпионов. Под давлением ФИФА в Иране женщинам разрешили посетить отборочный матч к чемпионату мира между их национальной командой и Камбоджей, но только на трибуне, на которой не было мужчин. Испанское правительство несколько раз устами женщин-политиков высказывалось о том, что баловать подобные политические режимы неуместно, но напрямую в дела футбольной федерации вмешиваться не стало.

Рубиалес попытался разыграть карту просветителя.

Матчи испанских клубов в Саудовской Аравии должны, напротив, помочь изменить взгляд на роль женщины в местном обществе. Испанцы проследят за тем, чтобы женщины Саудовской Аравии смогли посетить игры Суперкубка, и именно поэтому полученные от саудитов деньги пойдут на развитие в первую очередь женского футбола.

Есть еще одна коммерческая подоплека. Матчи чемпионата Испании в регионе показывает катарский телеканал Beinsports, за что платит большие деньги. А саудитский телеканал BeoutQ просто крадет картинку и показывает у себя в стране, не выплачивая каких-либо денег.

Как по мне, пусть играют где хотят. Но лучше в любом другом месте, чем в Аравии, поскольку они занимаются пиратством, а это бьет по всей нашей футбольной индустрии. Хавьер Тебас президент Ла Лиги

Все это похоже на тест-драйв Европейской Суперлиги

Глобализация все глубже проникает в большой футбол. Сложно воспринимать переезд Суперкубка Испании в Саудовскую Аравию в отрыве от контекста.

Предыдущий Суперкубок Испании состоялся в Марокко | Источник: Reuters

Прошлый Суперкубок был впервые проведен за пределами Испании — в Марокко, ближайшей к испанцам африканской стране. Предсезонное турне по Соединенным Штатам стало абсолютной нормой для больших испанских клубов — американцы в последние годы успели увидеть и «товарищеское» класико, и «выставочное» мадридское дерби.

Новой реальностью становится и организация матчей чемпионата Испании за океаном. В прошлом году первопроходцами могли стать «Гранада» и «Барселона», но в разгар каталонского кризиса испанская федерация отказала им в проведении встречи в Майами. В октябре аналогичный запрос подали «Вильярреал» и «Атлетико». Рано или поздно падет и этот бастион.

Нападающий «Атлетико» Диего Коста празднует гол, забитый в ворота мадридского «Реала» в предсезонном матче в Нью-Джерси, США | Источник: Reuters

Большие клубы давно перестали принадлежать только тем городам, в которых они базируются. Каждый матч «Барселоны» на «Камп Ноу» посещает огромное количество туристов со всего мира. И процесс популяризации спортивных брендов на планете происходит везде — клубы НБА стремятся в Азию, клубы НФЛ проводят игры в Европе, а футбольные клубы Старого Света осваивают направления Америки и Ближнего Востока.

Не только испанцы, но и итальянцы проводят Суперкубок в Саудовской Аравии. Когда клубы подсядут на огромные деньги, которые им готовы платить за гастроли по всему миру, тогда вопрос о создании Суперлиги с суперденьгами встанет особенно остро. И европейские клубы с легкостью откажутся от традиций и интересов других команд или болельщиков, как поступили испанцы со своим Суперкубком.