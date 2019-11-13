Саудовская Аравия купила Суперкубок Испании на три года. Испанцы пообещали бороться за права местных женщин
В январе мы можем увидеть еще одно класико.
В январе мы можем увидеть еще одно класико.
Суперкубок Испании в формате двух матчей между чемпионом страны и обладателем Кубка разыгрывался с 1982 года. За 35 лет футбол резко прибавил в финансовом и спортивном плане — стало больше денег в бюджетах клубов и игр в календаре.
Два матча в августе — очень неудобно. Лучшие клубы Испании вынуждены форсировать предсезонную подготовку, которая теперь заполнена играми за океаном. Сюда же нужно
Для болельщиков в Испании конец августа тоже неоптимальное время для футбола. Очень жарко, многие берут отпуска, поэтому трибуны на играх Суперкубка не заполняются полностью. В 2017 году даже класико не забило битком «Камп Ноу» (90% заполняемости) и «Сантьяго Бернабеу» (92%). На встречах между «Барселоной» и «Севильей» или «Барселоной» и «Атлетиком» в предыдущие годы зрителей было еще меньше.
Да, это вроде как первый трофей сезона, но по факту речь шла о полутоварищеском турнире с неважной посещаемостью. В последнее десятилетие гранды привыкли, что «товарищеский матч» начал означать «выставочный», «коммерческий». Стало быть, на таких играх надо зарабатывать, иначе они не несут для клуба никакой пользы.
«Это было хорошее предложение, а альтернативой было исчезновение Суперкубка», — прокомментировал президент испанской федерации футбола Луис Рубиалес сделку с Саудовской Аравией.
Не совсем так. Альтернативой предложению саудитов было предложение их соседей катарцев. Китай и Индия также выражали заинтересованность в принятии Суперкубка Испании, но до конкретных цифр дело не дошло. Пока.
Из 120 миллионов евро половина уйдет напрямую федерации, которая обещает все пустить на развитие женского и любительского футбола в стране, а вторая половина —
Самое радикальное изменение соревнования — не в месте его проведения, а в расширении состава участников. Теперь трофей будет разыгрываться между финалистами Кубка Испании, чемпионом и
В этом году сыграют «Барселона» (одновременно как чемпион страны и финалист Кубка), «Атлетико» (вице-чемпион страны) и «Валенсия» (обладатель Кубка), а также примкнувший к ним «Реал Мадрид» (как бронзовый призер страны). По счастливому стечению обстоятельств это четыре крупнейших клуба в Испании. Интересно, каков будет ажиотаж, если в финале следующего Кубка Испании сойдутся, к примеру, «Хетафе» и «Реал Сосьедад»?
Как бы там ни было, финалисты Суперкубка Испании получат по 12 миллионов евро каждый, а еще почти 9 миллионов будут распределены между командами, проигравшими в полуфинале. Это очень и очень хорошая прибавка к сезонному бюджету.
Матчи перенесены с августа на январь. Это самое свободное время в графике больших клубов. В те же самые сроки (
По жеребьевке «Барселона» в полуфинале сыграет с «Атлетико», а мадридский «Реал» — с «Валенсией». Нас может ждать второе класико за месяц, учитывая, что игру «Барсы» и «Реала» в рамках чемпионата перенесли на декабрь. Все матчи пройдут в городе Джидда, финансовом центре спортивной Аравии. Отсюда же стартует Дакар-2020, здесь также проводятся выставочные теннисные матчи и игры сборной Бразилии по футболу.
Сделка устраивает все вовлеченные стороны, кроме испанских болельщиков. Клубы и федерация получают деньги, саудиты — зрелище, а фанаты грандов лишаются возможности посетить игры. Особенно это актуально для представителей зарубежных
И отдельная тема — политический режим в Саудовской Аравии. Президента испанской федерации Луиса Рубиалеса предупреждали, что он планирует переносить Суперкубок Испании в страну, где ущемляют права женщин, ограничивают свободу слова, используют смертную казнь и пытают пленных, не говоря про развязанную войну с Йеменом и кризис в отношениях с Катаром, еще одним важным игроком в коммерческой жизни испанского футбола.
Ситуация обострилась после того, как несколько недель назад в Иране женщина устроила самосожжение после того, как ее арестовали за посещение матча азиатской Лиги чемпионов. Под давлением ФИФА в Иране женщинам разрешили посетить отборочный матч к чемпионату мира между их национальной командой и Камбоджей, но только на трибуне, на которой не было мужчин. Испанское правительство несколько раз устами
Рубиалес попытался разыграть карту просветителя.
Есть еще одна коммерческая подоплека. Матчи чемпионата Испании в регионе показывает катарский телеканал Beinsports, за что платит большие деньги. А саудитский телеканал BeoutQ просто крадет картинку и показывает у себя в стране, не выплачивая
Как по мне, пусть играют где хотят. Но лучше в любом другом месте, чем в Аравии, поскольку они занимаются пиратством, а это бьет по всей нашей футбольной индустрии.
Глобализация все глубже проникает в большой футбол. Сложно воспринимать переезд Суперкубка Испании в Саудовскую Аравию в отрыве от контекста.
Прошлый Суперкубок был впервые проведен за пределами Испании — в Марокко, ближайшей к испанцам африканской стране. Предсезонное турне по Соединенным Штатам стало абсолютной нормой для больших испанских клубов — американцы в последние годы успели увидеть и «товарищеское» класико, и «выставочное» мадридское дерби.
Новой реальностью становится и организация матчей чемпионата Испании за океаном. В прошлом году первопроходцами могли стать «Гранада» и «Барселона», но в разгар каталонского кризиса испанская федерация отказала им в проведении встречи в Майами. В октябре аналогичный запрос подали «Вильярреал» и «Атлетико». Рано или поздно падет и этот бастион.
Большие клубы давно перестали принадлежать только тем городам, в которых они базируются. Каждый матч «Барселоны» на «Камп Ноу» посещает огромное количество туристов со всего мира. И процесс популяризации спортивных брендов на планете происходит везде — клубы НБА стремятся в Азию, клубы НФЛ проводят игры в Европе, а футбольные клубы Старого Света осваивают направления Америки и Ближнего Востока.
Не только испанцы, но и итальянцы проводят Суперкубок в Саудовской Аравии. Когда клубы подсядут на огромные деньги, которые им готовы платить за гастроли по всему миру, тогда вопрос о создании Суперлиги с суперденьгами встанет особенно остро. И европейские клубы с легкостью откажутся от традиций и интересов других команд или болельщиков, как поступили испанцы со своим Суперкубком.
Станислав Рынкевич