Погба успеет восстановиться к дерби с «Манчестер Сити»
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба продолжает восстанавливаться после травмы.
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба продолжает восстанавливаться после травмы.
26-летний француз должен успеть набрать форму к дерби против «Манчестер Сити», которое намечено на 7 декабря, сообщает Daily Mail.
Полузащитник пропустил последние девять матчей «МЮ».
В текущем сезоне чемпионата Англии Погба провел пять матчей, в которых отметился двумя голевыми передачами. В этом году его периодически беспокоят проблемы с лодыжкой.