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14:39 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Погба успеет восстановиться к дерби с «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба продолжает восстанавливаться после травмы.

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Источник: AP 2019

26-летний француз должен успеть набрать форму к дерби против «Манчестер Сити», которое намечено на 7 декабря, сообщает Daily Mail.

Полузащитник пропустил последние девять матчей «МЮ».

В текущем сезоне чемпионата Англии Погба провел пять матчей, в которых отметился двумя голевыми передачами. В этом году его периодически беспокоят проблемы с лодыжкой.

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