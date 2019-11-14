Новая ведущая «Манчестер Юнайтед»: работала моделью нижнего белья и хотела устроиться в другой клуб
Британское издание The Sun опубликовало материал о новом репортере клубного телевидения «Манчестер Юнайтед».
Британское издание The Sun опубликовало материал о новом репортере клубного телевидения «Манчестер Юнайтед».
27-летняя ведущая Кирсти Шелтс дебютировала на MUTV недавно, но уже влюбила в себя болельщиков английского клуба.
Ранее Кирсти работала моделью нижнего белья. Помимо работы в «МЮ», она также ведет шоу о женском регби на ютубе.
В 2014 году девушка пыталась устроиться на работу в другой английский клуб — «Кристал Пэлас». Но тогда ее не приняли.
У Кирсти есть журналистское образование. До 2014 года она училась в стаффордширском университете.
Новая ведущая «МЮ» активно занимается спортом. В прошлом она ходила на плавание, гольф, теннис и даже биатлон.
Шелтс впервые отработала на матче «Манчестер Юнайтед» в минувшее воскресенье, когда команда
«Мне это безумно понравилось», — написала Кирсти в соцсетях после игры.
На данный момент у нее в инстаграме чуть более 8 тысяч подписчиков, но благодаря работе в «Манчестер Юнайтед» уже в ближайшее время наверняка станет намного больше.