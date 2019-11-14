Новая ведущая «Манчестер Юнайтед»: работала моделью нижнего белья и хотела устроиться в другой клуб

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27-летняя ведущая Кирсти Шелтс дебютировала на MUTV недавно, но уже влюбила в себя болельщиков английского клуба.

Ранее Кирсти работала моделью нижнего белья. Помимо работы в «МЮ», она также ведет шоу о женском регби на ютубе.

В 2014 году девушка пыталась устроиться на работу в другой английский клуб — «Кристал Пэлас». Но тогда ее не приняли.

У Кирсти есть журналистское образование. До 2014 года она училась в стаффордширском университете.

Новая ведущая «МЮ» активно занимается спортом. В прошлом она ходила на плавание, гольф, теннис и даже биатлон.

Шелтс впервые отработала на матче «Манчестер Юнайтед» в минувшее воскресенье, когда команда Уле-Гуннара Сульшера обыграла «Брайтон энд Хоув Альбион» со счетом 3:1 в домашнем матче 12-го тура АПЛ.

«Мне это безумно понравилось», — написала Кирсти в соцсетях после игры.