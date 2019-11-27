Клуб КПЛ продлил контракт с футболистом сборной Казахстана

Так, до конца следующего года в талдыкорганской команде останутся 30-летний защитник сборной Казахстана Олжас Керимжанов и 26-летний хавбек Еркин Тапалов.

Керимжанов провел в минувшем чемпионате 21 матч и забил один гол. Также он отыграл за сборную одну встречу с Бельгией (0:2) в восьмом туре отборочного цикла чемпионата Европы-2020.

Тапалов сыграл в КПЛ в 21 матче. Также принял участие в товарищеской игре сборных Молдавии и Казахстана (0:1) в Белеке, когда на 66-й минуте заменил Азата Нургалиева.

Ранее состав семиреченцев покинули белорусский защитник Андрей Лебедев, армянский полузащитник Камо Оганесян и украинский нападающий Руслан Степанюк.