Клуб КПЛ продлил контракт с футболистом сборной Казахстана
«Жетысу» пролонгировал трудовые соглашения с двумя игроками, передает корреспондент Vesti.kz.
«Жетысу» пролонгировал трудовые соглашения с двумя игроками, передает корреспондент Vesti.kz.
Так, до конца следующего года в талдыкорганской команде останутся 30-летний защитник сборной Казахстана Олжас Керимжанов и 26-летний хавбек Еркин Тапалов.
Керимжанов провел в минувшем чемпионате 21 матч и забил один гол. Также он отыграл за сборную одну встречу с Бельгией (0:2) в восьмом туре отборочного цикла чемпионата Европы-2020.
Тапалов сыграл в КПЛ в 21 матче. Также принял участие в товарищеской игре сборных Молдавии и Казахстана (0:1) в Белеке, когда на 66-й минуте заменил Азата Нургалиева.
Ранее состав семиреченцев покинули белорусский защитник Андрей Лебедев, армянский полузащитник Камо Оганесян и украинский нападающий Руслан Степанюк.
Напомним, «Жетысу» занял пятое место по итогам сезона 2019 года в