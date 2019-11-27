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12:05 (мск), источник: Vesti.kz

Клуб КПЛ продлил контракт с футболистом сборной Казахстана

«Жетысу» пролонгировал трудовые соглашения с двумя игроками, передает корреспондент Vesti.kz.

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Так, до конца следующего года в талдыкорганской команде останутся 30-летний защитник сборной Казахстана Олжас Керимжанов и 26-летний хавбек Еркин Тапалов.

Керимжанов провел в минувшем чемпионате 21 матч и забил один гол. Также он отыграл за сборную одну встречу с Бельгией (0:2) в восьмом туре отборочного цикла чемпионата Европы-2020.

Тапалов сыграл в КПЛ в 21 матче. Также принял участие в товарищеской игре сборных Молдавии и Казахстана (0:1) в Белеке, когда на 66-й минуте заменил Азата Нургалиева.

Ранее состав семиреченцев покинули белорусский защитник Андрей Лебедев, армянский полузащитник Камо Оганесян и украинский нападающий Руслан Степанюк.

Напомним, «Жетысу» занял пятое место по итогам сезона 2019 года в премьер-лиге.

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