«Наполи» продлил безвыигрышную серию в чемпионате Италии до 6 матчей

Встреча в Неаполе завершилась со счетом 2:1 в пользу «Болоньи», у которой отличились Андреас Сков Ольсен (58-я минута) и Никола Сансоне (80). У «Наполи» забил Фернандо Льоренте (41).

У «Наполи» в последних шести турах чемпионата четыре ничьи и два поражения. С учетом выступлений в Лиге чемпионов «Наполи» не может победить восемь матчей подряд.