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1 декабря, источник: Спорт РИА Новости

«Наполи» продлил безвыигрышную серию в чемпионате Италии до 6 матчей

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. «Наполи» проиграл «Болонье» в 14-м туре серии А и продлил безвыигрышную серию в чемпионате Италии по футболу до шести матчей.

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Источник: AFP 2019

Встреча в Неаполе завершилась со счетом 2:1 в пользу «Болоньи», у которой отличились Андреас Сков Ольсен (58-я минута) и Никола Сансоне (80). У «Наполи» забил Фернандо Льоренте (41).

«Наполи» занимает 7-е место в турнирной таблице (20 очков), «Болонья» — 12-е (16).

У «Наполи» в последних шести турах чемпионата четыре ничьи и два поражения. С учетом выступлений в Лиге чемпионов «Наполи» не может победить восемь матчей подряд.

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Наполи
1:2
Первый тайм: 1:0
Болонья
Футбол, Италия, Тур 141.12.2019, 20:00 (МСК UTC+3)San Paolo
Главные тренеры
Карло АнчелоттиСиниша Михайлович
Голы
Фернандо Льоренте41′
Андреас Сков Ольсен58′
Никола Сансоне(Блерим Джемаили)80′
Составы команд
25Давид Оспина
28Лукаш Скорупски
19Никола Максимович
4Стефано Денсвил
61′
22Джованни Ди Лоренцо
13Маттия Бани
26Калиду Кулибали
37′
14Такэхиро Томиясу
44Константинос Манолас
23Данилу Ларанжейра
8Фабиан Руис
16Андреа Поли
55′
20Петр Зелиньски
31Блерим Джемаили
90+5′
9Фернандо Льоренте
10Никола Сансоне
24Лоренцо Инсинье
5Гари Медель
36′63′
12Эльиф Эльмас
65′
32Маттиас Сванберг
14Дрис Мертенс
7Риккардо Орсолини
45′
11Ирвинг Лосано
82′
17Андреас Сков Ольсен
34Амин Юнес
24Родриго Паласио
84′
22Маттиа Дестро
90+3′
Статистика
1Желтые карточки5
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
30Удары (всего)11
6Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
7Угловые0
12Фолы10
3Офсайды5
Судейская бригада
Главный судьяФабрицио Паскуа(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
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