«Наполи» продлил безвыигрышную серию в чемпионате Италии до 6 матчей
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. «Наполи» проиграл «Болонье» в 14-м туре серии А и продлил безвыигрышную серию в чемпионате Италии по футболу до шести матчей.
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. «Наполи» проиграл «Болонье» в 14-м туре серии А и продлил безвыигрышную серию в чемпионате Италии по футболу до шести матчей.
Встреча в Неаполе завершилась со счетом 2:1 в пользу «Болоньи», у которой отличились Андреас Сков Ольсен (58-я минута) и Никола Сансоне (80). У «Наполи» забил Фернандо Льоренте (41).
У «Наполи» в последних шести турах чемпионата четыре ничьи и два поражения. С учетом выступлений в Лиге чемпионов «Наполи» не может победить восемь матчей подряд.
|Карло Анчелотти
|Синиша Михайлович
|Фернандо Льоренте
|41′
|Андреас Сков Ольсен
|58′
|Никола Сансоне(Блерим Джемаили)
|80′
|25
|Давид Оспина
|28
|Лукаш Скорупски
|19
|Никола Максимович
|4
|Стефано Денсвил
61′
|22
|Джованни Ди Лоренцо
|13
|Маттия Бани
|26
|Калиду Кулибали
37′
|14
|Такэхиро Томиясу
|44
|Константинос Манолас
|23
|Данилу Ларанжейра
|8
|Фабиан Руис
|16
|Андреа Поли
55′
|20
|Петр Зелиньски
|31
|Блерим Джемаили
90+5′
|9
|Фернандо Льоренте
|10
|Никола Сансоне
|24
|Лоренцо Инсинье
|5
|Гари Медель
36′63′
|12
|Эльиф Эльмас
65′
|32
|Маттиас Сванберг
|14
|Дрис Мертенс
|7
|Риккардо Орсолини
45′
|11
|Ирвинг Лосано
82′
|17
|Андреас Сков Ольсен
|34
|Амин Юнес
|24
|Родриго Паласио
84′
|22
|Маттиа Дестро
90+3′
|1
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|30
|Удары (всего)
|11
|6
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|0
|7
|Угловые
|0
|12
|Фолы
|10
|3
|Офсайды
|5
|Главный судья
|Фабрицио Паскуа(Италия)