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14:20 (мск), источник: ТАСС

Месси обошел ван Дейка на семь очков в голосовании за «Золотой мяч»

ТАСС, 3 декабря. Разница в голосовании за «Золотой мяч» между аргентинским нападающим испанской «Барселоны» Лионелем Месси и голландским защитником английского «Ливерпуля» Вирджилом ван Дейком составила семь очков. Об этом сообщает France Football.

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По итогам голосования, Месси получил 686 очков, ван Дейк набрал 679 баллов, до этого аргентинец не побеждал с настолько минимальной разницей в голосовании. 32-летний Месси в рекордный шестой раз стал обладателем самой престижной индивидуальной футбольной награды, ранее он становился обладателем награды в 2009, 2010, 2011, 2012 и 2015 годах. У его ближайшего преследователя, португальского форварда Криштиану Роналду, ставшего третьим в прошедшем голосовании (476 очков), в активе пять «Золотых мячей» (2008, 2013, 2014, 2016, 2017). Последним защитником, который получал «Золотой мяч», был итальянец Фабио Каннаваро, выигравший приз в 2006 году.

Месси в сезоне-2018/19 в составе «Барселоны» выиграл чемпионат Испании, став лучшим бомбардиром турнира (36 голов) и Лиги чемпионов (12). В общей сложности на клубном уровне в том сезоне он забил 51 мяч, выиграв «Золотую бутсу». Вместе со сборной Аргентины 32-летний нападающий занял третье место на Кубке Америки, забив один мяч.

«Золотой мяч» был учрежден главным редактором еженедельника France Football Габриэлем Ано. Впервые награда была вручена в 1956 году форварду английского «Блэкпула» Стэнли Мэттьюзу, лауреата приза определяли футбольные журналисты. Первоначально на «Золотой мяч» могли претендовать только европейские футболисты из числа тех, кто играет в Европе; с 1995 года «Золотой мяч» стал вручаться футболистам любой национальности, единственное условие — чтобы игрок выступал за европейский клуб. С 2007 года обладателем трофея может стать любой игрок. С 2010 по 2015 год приз вручался журналом France Football совместно с Международной федерацией футбола (ФИФА), с 2016 года вручается две награды — по версии издания и по версии ФИФА, награда лучшему игроку года по версии ФИФА вручалась также с 1991 по 2009 год.

Месси также является шестикратным обладателем «Золотой бутсы», которая вручается лучшему бомбардиру европейского сезона, по шесть раз он становился лучшим бомбардиром Лиги чемпионов и чемпионата Испании. Он занимает второе место в списке лучших бомбардиров Лиги чемпионов (114 голов), уступая только Роналду, и первое место в списке снайперов первенства Испании (428). Нападающий сборной Аргентины 13 раз был включен в символическую сборную года по версии ФИФА. Ему принадлежит рекорд по количеству голов за один календарный год (91 гол в 2012 году).

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