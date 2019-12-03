Месси обошел ван Дейка на семь очков в голосовании за «Золотой мяч»

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По итогам голосования, Месси получил 686 очков, ван Дейк набрал 679 баллов, до этого аргентинец не побеждал с настолько минимальной разницей в голосовании. 32-летний Месси в рекордный шестой раз стал обладателем самой престижной индивидуальной футбольной награды, ранее он становился обладателем награды в 2009, 2010, 2011, 2012 и 2015 годах. У его ближайшего преследователя, португальского форварда Криштиану Роналду, ставшего третьим в прошедшем голосовании (476 очков), в активе пять «Золотых мячей» (2008, 2013, 2014, 2016, 2017). Последним защитником, который получал «Золотой мяч», был итальянец Фабио Каннаваро, выигравший приз в 2006 году.

Месси в сезоне-2018/19 в составе «Барселоны» выиграл чемпионат Испании, став лучшим бомбардиром турнира (36 голов) и Лиги чемпионов (12). В общей сложности на клубном уровне в том сезоне он забил 51 мяч, выиграв «Золотую бутсу». Вместе со сборной Аргентины 32-летний нападающий занял третье место на Кубке Америки, забив один мяч.

«Золотой мяч» был учрежден главным редактором еженедельника France Football Габриэлем Ано. Впервые награда была вручена в 1956 году форварду английского «Блэкпула» Стэнли Мэттьюзу, лауреата приза определяли футбольные журналисты. Первоначально на «Золотой мяч» могли претендовать только европейские футболисты из числа тех, кто играет в Европе; с 1995 года «Золотой мяч» стал вручаться футболистам любой национальности, единственное условие — чтобы игрок выступал за европейский клуб. С 2007 года обладателем трофея может стать любой игрок. С 2010 по 2015 год приз вручался журналом France Football совместно с Международной федерацией футбола (ФИФА), с 2016 года вручается две награды — по версии издания и по версии ФИФА, награда лучшему игроку года по версии ФИФА вручалась также с 1991 по 2009 год.