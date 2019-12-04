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12:37 (мск), источник: Sports.Ru

Жоау Мариу о расизме: Нужно начать арестовывать людей

Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу прокомментировал ситуацию с наказанием хавбека «Манчестер Сити» Бернарду Силва за твит про одноклубника Бенжамена Менди.

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Источник: Sports.Ru

25-летний португалец в шутливой форме сравнил француза с талисманом испанского бренда по производству арахиса в шоколаде, за что был дисквалифицирован на 1 матч.

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«Это довольно странно, потому что я знаю Бернарду. Это бессмыслица. Мы пытались поговорить с ним, потому что такие вещи могут сказаться на тебе. Когда тебе предъявляют серьезные обвинения, это не слишком хорошо. Так что мы попробовали поговорить с ним, чтобы он успокоился и понял, что это не расизм. Это была лишь дружеская шутка.

Это очень, очень странно, что Бернарду и расизм отправили в одну корзину. Это несовместимые понятия. Он понимает, что он имел в виду. Поэтому ему было легко понять, что это не является большой проблемой. Но важно, чтобы люди в ФА тоже понимали, где расизм, а где шутка, — сказал Мариу.

Также португалец высказался о расизме в Серии А.

«Им [итальянскому футбольному руководству] нужно изменить отношение к этому. Как только они поймут, что расизм — это проблема, можно будет что-то изменить. Пока они не понимают, что это большая проблема.

Это [расизм] встречается везде. Печально, но это так. Со мной там это тоже случалось. И с моими друзьями. Это происходит каждый день.

Нужно банить людей. Нужно начать арестовывать людей. Это действительно может повлиять. Нужно воспринимать это всерьез. Иначе мы так и будем только говорить об этом и переживать, — заявил Мариу.

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