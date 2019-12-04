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19:11 (мск), источник: Чемпионат.com

«Реал» рассматривает трёх кандидатов на усиление линии полузащиты

«Реал» рассматривает трёх игроков в качестве вариантов укрепления центра полузащиты, сообщает Sport.es.

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Источник: Reuters

Согласно информации источника, главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан был заинтересован в приобретении хавбека «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, однако президент клуба Флорентино Перес хотел бы подписать менее дорогостоящего футболиста. Ввиду этого «Реал» начал рассматривать вариант с покупкой Кристиана Эриксена («Тоттенхэм Хотспур»), Фабиана Руиса («Наполи») и Донни ван де Бека («Аякса»). Трансфер первого зимой может обойтись мадридскому клубу в € 47 млн, второго — в € 80 млн, а третьего — в € 60 млн.

В турнирной таблице чемпионата Испании «Реал» занимает второе место. В 14 матчах команда набрала 31 очко.

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