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14:17 (мск), источник: Sports.Ru

Эрнесто Вальверде: Месси 32 года, но сомневаюсь, что он думает об уходе из футбола

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал высказывания форварда Лионеля Месси после получения «Золотого мяча».

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Аргентинец на церемонии сказал, что приближается его уход из футбола.

«[Его слова] кажутся вполне естественными и нормальными. Лео 32 года и, хотя я сомневаюсь, что он думает об уходе, но возраст — это то, что есть. Когда игроку за 30, конец карьеры видится ближе, чем в начале пути. С годами такое случается со всеми. Но это не значит, что все произойдет через три дня», — сказал Вальверде.

Источник — Marca

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