Эрнесто Вальверде: Месси 32 года, но сомневаюсь, что он думает об уходе из футбола

«[Его слова] кажутся вполне естественными и нормальными. Лео 32 года и, хотя я сомневаюсь, что он думает об уходе, но возраст — это то, что есть. Когда игроку за 30, конец карьеры видится ближе, чем в начале пути. С годами такое случается со всеми. Но это не значит, что все произойдет через три дня», — сказал Вальверде.