«Ливерпуль» выиграл седьмой матч подряд в АПЛ
«Ливерпуль» на выезде обыграл «Борнмут» в матче 16-го тура Английской
«Ливерпуль» на выезде обыграл «Борнмут» в матче 16-го тура Английской
Встреча прошла в субботу, 7 декабря, и завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. Красных на 35-й минуте вывел вперед Алекс
В следующем туре «Ливерпуль» 14 декабря на своем поле примет «Уотфорд». «Борнмут» в тот же день на выезде сыграет с «Челси».
|Эдди Хоуи
|Юрген Клопп
|Алекс Окслейд-Чемберлен(Джордан Хендерсон)
|35′
|Наби Кейта(Мохамед Салах)
|44′
|Мохамед Салах(Наби Кейта)
|54′
|12
|Аарон Рамсдейл
|1
|Алиссон
|2
|Саймон Фрэнсис
|4
|Виргил ван Дейк
|21
|Диего Рико
|12
|Джо Гомес
39′
|33
|Крис Мефам
|7
|Джеймс Милнер
|8
|Джефферсон Лерма
|8
|Наби Кейта
|9
|Доминик Соланке
|14
|Джордан Хендерсон
|14
|Арно Данджума
|9
|Роберту Фирмину
|24
|Райан Фрэйзер
|11
|Мохамед Салах
|5
|Натан Аке
35′
|6
|Деян Ловрен
40′
|25
|Джек Симпсон
|66
|Трент Александр-Арнолд
|29
|Филип Биллинг
58′
|26
|Эндрю Робертсон
76′
|16
|Льюис Кук
|48
|Кертис Джонс
|13
|Каллум Уилсон
64′
|15
|Алекс Окслейд-Чемберлен
87′
|4
|Дэн Гослинг
|23
|Джердан Шачири
|0
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|3
|Удары (всего)
|22
|0
|Удары в створ
|9
|0
|Штанги, перекладины
|0
|1
|Угловые
|4
|5
|Фолы
|6
|5
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Крис Кавана(Англия)