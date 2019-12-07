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20:52 (мск), источник: Lenta.Ru

«Ливерпуль» выиграл седьмой матч подряд в АПЛ

«Ливерпуль» на выезде обыграл «Борнмут» в матче 16-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: Reuters

Встреча прошла в субботу, 7 декабря, и завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. Красных на 35-й минуте вывел вперед Алекс Окслейд-Чемберлен. Через девять минут Наби Кейта удвоил преимущество мерсисайдцев. На 54-й минуте Мохамед Салах довел счет до крупного.

После 16-ти туров «Ливерпуль» продолжает уверенно лидировать, в активе мерсисайдцев 46 очков. «Борнмут» с 16-ю очками находится на 15-й позиции.

В следующем туре «Ливерпуль» 14 декабря на своем поле примет «Уотфорд». «Борнмут» в тот же день на выезде сыграет с «Челси».

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Борнмут
0:3
Первый тайм: 0:2
Ливерпуль
Футбол, Англия, Тур 167.12.2019, 18:00 (МСК UTC+3)Dean Court
Главные тренеры
Эдди ХоуиЮрген Клопп
Голы
Алекс Окслейд-Чемберлен(Джордан Хендерсон)35′
Наби Кейта(Мохамед Салах)44′
Мохамед Салах(Наби Кейта)54′
Составы команд
12Аарон Рамсдейл
1Алиссон
2Саймон Фрэнсис
4Виргил ван Дейк
21Диего Рико
12Джо Гомес
39′
33Крис Мефам
7Джеймс Милнер
8Джефферсон Лерма
8Наби Кейта
9Доминик Соланке
14Джордан Хендерсон
14Арно Данджума
9Роберту Фирмину
24Райан Фрэйзер
11Мохамед Салах
5Натан Аке
35′
6Деян Ловрен
40′
25Джек Симпсон
66Трент Александр-Арнолд
29Филип Биллинг
58′
26Эндрю Робертсон
76′
16Льюис Кук
48Кертис Джонс
13Каллум Уилсон
64′
15Алекс Окслейд-Чемберлен
87′
4Дэн Гослинг
23Джердан Шачири
Статистика
0Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
3Удары (всего)22
0Удары в створ9
0Штанги, перекладины0
1Угловые4
5Фолы6
5Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяКрис Кавана(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
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  • Автогол
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