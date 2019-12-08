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11:26 (мск), источник: Sports.Ru

Космический сэйв вратаря гладбахской «Боруссии»: остановил мяч пальцем в миллиметрах от гола

Невероятно.

Наверх

Гладбахская «Боруссия» в этом сезоне явно собралась побороться за победу в Бундеслиге — команда Марко Розе вырвала победу у «Баварии» (2:1) и сохранила за собой первое место, на которое есть претенденты.

И это произошло не без помощи кипера Яна Зоммера. Швейцарец в Менхенгладбахе уже 5 лет и за это время зарекомендовал себя не как идеальный вратарь (есть проблемы с игрой на выходах), но как вратарь с потрясающей реакцией на линии.

Подтверждение случилось в первом тайме: «Бавария» могла выйти вперед — очень неплохо пробил Йозуа Киммих, а Зоммер поздно увидел вылетевший из-за полевых мяч. Но вот что он сотворил (таймкод — 1:56, если открывается с начала):

Во время загрузки произошла ошибка.

С одного повтора просто нереально оценить происходящее, давайте посмотрим кадр:

Во время загрузки произошла ошибка.

Ян Зоммер остановил мяч пальцем — не хватило миллиметров, чтобы он зашел в ворота. «Палец счастья» — так назвал немецкий комментатор этот сэйв. Просто вау!

Потом «Бавария» все равно забила, но «Боруссия» перевернула игру и все еще лидирует в Бундеслиге.

Максимилиан Алфимов

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Боруссия М
2:1
Первый тайм: 0:0
Бавария
Футбол, Германия, Тур 147.12.2019, 17:30 (МСК UTC+3)Borussia-Park
Главные тренеры
Марко РозеХанс-Дитер Флик
Голы
Рами Бенсебаини(Йонас Хофманн)60′
Иван Перишич(Томас Мюллер)49′
Рами Бенсебаини90+2′
Составы команд
1Янн Зоммер
1Мануэль Нойер
18Штефан Лайнер
27Давид Алаба
25Рами Бенсебаини
32Джошуа Киммих
28Маттиас Гинтер
6Тиагу Алькантара
90+2′
30Нико Эльведи
18Леон Горецка
8Денис Закария
88′
19Альфонсо Дэйвис
23Йонас Хофманн
66′
25Томас Мюллер
10Маркус Тюрам
29Кингсли Коман
13Ларс Штиндль
85′
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62′68′
22Ласло Бенеш
6′58′
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82′90′
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24Корентен Толиссо
20′
14Алассан Плеа
64′
14Иван Перишич
7Патрик Херрманн
Статистика
3Желтые карточки5
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
7Удары (всего)16
3Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
2Угловые5
14Фолы18
5Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяМарко Фриц(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
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  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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