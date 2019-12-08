Космический сэйв вратаря гладбахской «Боруссии»: остановил мяч пальцем в миллиметрах от гола
Невероятно.
Невероятно.
Гладбахская «Боруссия» в этом сезоне явно собралась побороться за победу в Бундеслиге — команда Марко Розе вырвала победу у «Баварии» (2:1) и сохранила за собой первое место, на которое есть претенденты.
И это произошло не без помощи кипера Яна Зоммера. Швейцарец в Менхенгладбахе уже 5 лет и за это время зарекомендовал себя не как идеальный вратарь (есть проблемы с игрой на выходах), но как вратарь с потрясающей реакцией на линии.
Подтверждение случилось в первом тайме: «Бавария» могла выйти вперед — очень неплохо пробил Йозуа Киммих, а Зоммер поздно увидел вылетевший
С одного повтора просто нереально оценить происходящее, давайте посмотрим кадр:
Ян Зоммер остановил мяч пальцем — не хватило миллиметров, чтобы он зашел в ворота. «Палец счастья» — так назвал немецкий комментатор этот сэйв. Просто вау!
Потом «Бавария» все равно забила, но «Боруссия» перевернула игру и все еще лидирует в Бундеслиге.
Максимилиан Алфимов
|Марко Розе
|Ханс-Дитер Флик
|Рами Бенсебаини(Йонас Хофманн)
|60′
|Иван Перишич(Томас Мюллер)
|49′
|Рами Бенсебаини
|90+2′
|1
|Янн Зоммер
|1
|Мануэль Нойер
|18
|Штефан Лайнер
|27
|Давид Алаба
|25
|Рами Бенсебаини
|32
|Джошуа Киммих
|28
|Маттиас Гинтер
|6
|Тиагу Алькантара
90+2′
|30
|Нико Эльведи
|18
|Леон Горецка
|8
|Денис Закария
88′
|19
|Альфонсо Дэйвис
|23
|Йонас Хофманн
66′
|25
|Томас Мюллер
|10
|Маркус Тюрам
|29
|Кингсли Коман
|13
|Ларс Штиндль
85′
|9
|Роберт Левандовски
86′
|11
|Каэтану де Араужу Раффаэл
|17
|Джером Боатенг
62′68′
|22
|Ласло Бенеш
6′58′
|8
|Хави Мартинес
82′90′
|36
|Брель Эмболо
|24
|Корентен Толиссо
20′
|14
|Алассан Плеа
64′
|14
|Иван Перишич
|7
|Патрик Херрманн
|3
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|7
|Удары (всего)
|16
|3
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|5
|14
|Фолы
|18
|5
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Марко Фриц(Германия)