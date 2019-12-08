Космический сэйв вратаря гладбахской «Боруссии»: остановил мяч пальцем в миллиметрах от гола

Гладбахская «Боруссия» в этом сезоне явно собралась побороться за победу в Бундеслиге — команда Марко Розе вырвала победу у «Баварии» (2:1) и сохранила за собой первое место, на которое есть претенденты.

И это произошло не без помощи кипера Яна Зоммера. Швейцарец в Менхенгладбахе уже 5 лет и за это время зарекомендовал себя не как идеальный вратарь (есть проблемы с игрой на выходах), но как вратарь с потрясающей реакцией на линии.

Подтверждение случилось в первом тайме: «Бавария» могла выйти вперед — очень неплохо пробил Йозуа Киммих, а Зоммер поздно увидел вылетевший из-за полевых мяч. Но вот что он сотворил (таймкод — 1:56, если открывается с начала):

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/Q09Ds0Y-KxA" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

С одного повтора просто нереально оценить происходящее, давайте посмотрим кадр:

Ян Зоммер остановил мяч пальцем — не хватило миллиметров, чтобы он зашел в ворота. «Палец счастья» — так назвал немецкий комментатор этот сэйв. Просто вау!

Потом «Бавария» все равно забила, но «Боруссия» перевернула игру и все еще лидирует в Бундеслиге.