На юбилей Гвардьоле подарили разгром «Арсенала»

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Фактически смирившийся с потерей титула Хосеп Гвардьола в преддверии 200-го матча во главе «Манчестер Сити» философствовал и рассуждал о том, что «горожане» подняли планку АПЛ на новый уровень и заставили «Ливерпуль» искать новый чемпионский стандарт. Нынешние сложности своей команды он назвал нормальными, тогда как в «Арсенале» сейчас все печально. Временно тренирующий «канониров» Фреди Юнгберг даже заявил, что обязан подготовить футболистов к возможной негативной реакции болельщиков, которые освистали команду на предыдущей домашней игре.

Тем не менее, лондонцы оказались не готовы к игре и психологически, и тактически. Возможно, если бы на 1-й минуте юный бразилец Мартинелли переиграл своего опытного соотечественника Эдерсона, все могло сложиться иначе. Но вратарь оказался на высоте, а в ответной атаке Габриэл Жезус от линии поля отдал передачу к линии штрафной, и Де Брейне вогнал мяч под перекладину. Защита хозяев сыграла бездарно и в этом эпизоде, и когда бельгиец ассистировал удвоившему преимущество «Сити» Стерлингу, который довел свой счет в премьер-лиге до 75 голов.

Интересно, какие мысли в это время посещали бывшего футболиста «Арсенала» Микеля Артету? Речь, естественно, не о ностальгии двукратного обладателя Кубка и Суперкубка Англии, а о том, что помощника Гвардьолы наряду с уволенным из «Наполи» Карло Анчелотти называют претендентом на пост главного тренера лондонского клуба. Но кого бы не выбрало руководство «канониров», от Унаи Эмери ему достанется наследство сомнительного качества.

По именам состав «Арсенала» неплох. Есть как состоявшиеся игроки, так и целая россыпь молодых талантов. А команда — отсутствует. Она вроде бы бежит, бьется, но в глазах не огонь, а непонимание, что делать. Как у Гендузи, который лишь обозначил борьбу в момент второго гола Де Брейне. Прежде не делавший дублей бельгиец к перерыву мог и хет-трик оформить, однако взлетевший в направлении верхнего угла Лено сумел перевести мяч в штангу. Игру же хозяев в атаке по итогам 45 минут лучше всего характеризуют всего два паса в направлении Обамеянга и только восемь контактов с мячом в его исполнении.

В прошлый раз к перерыву на «Эмирейтс» хозяев точно также громили в марте 2018 года на фоне призывов к отставке Арсена Венгера. Французский мэтр тогда казался олицетворением застоя, но без него стало только хуже. Теперь более чем реальная угроза остаться без еврокубков грозит финансовыми проблемами и дефицитом в несколько десятков миллионов фунтов.