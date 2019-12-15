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21:59 (мск), источник: Спорт-Экспресс

На юбилей Гвардьоле подарили разгром «Арсенала»

«Манчестер Сити» без видимого напряжения разгромил пребывающих в кризисе «канониров» (3:0).

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Источник: Reuters

Фактически смирившийся с потерей титула Хосеп Гвардьола в преддверии 200-го матча во главе «Манчестер Сити» философствовал и рассуждал о том, что «горожане» подняли планку АПЛ на новый уровень и заставили «Ливерпуль» искать новый чемпионский стандарт. Нынешние сложности своей команды он назвал нормальными, тогда как в «Арсенале» сейчас все печально. Временно тренирующий «канониров» Фреди Юнгберг даже заявил, что обязан подготовить футболистов к возможной негативной реакции болельщиков, которые освистали команду на предыдущей домашней игре.

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Тем не менее, лондонцы оказались не готовы к игре и психологически, и тактически. Возможно, если бы на 1-й минуте юный бразилец Мартинелли переиграл своего опытного соотечественника Эдерсона, все могло сложиться иначе. Но вратарь оказался на высоте, а в ответной атаке Габриэл Жезус от линии поля отдал передачу к линии штрафной, и Де Брейне вогнал мяч под перекладину. Защита хозяев сыграла бездарно и в этом эпизоде, и когда бельгиец ассистировал удвоившему преимущество «Сити» Стерлингу, который довел свой счет в премьер-лиге до 75 голов.

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Интересно, какие мысли в это время посещали бывшего футболиста «Арсенала» Микеля Артету? Речь, естественно, не о ностальгии двукратного обладателя Кубка и Суперкубка Англии, а о том, что помощника Гвардьолы наряду с уволенным из «Наполи» Карло Анчелотти называют претендентом на пост главного тренера лондонского клуба. Но кого бы не выбрало руководство «канониров», от Унаи Эмери ему достанется наследство сомнительного качества.

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По именам состав «Арсенала» неплох. Есть как состоявшиеся игроки, так и целая россыпь молодых талантов. А команда — отсутствует. Она вроде бы бежит, бьется, но в глазах не огонь, а непонимание, что делать. Как у Гендузи, который лишь обозначил борьбу в момент второго гола Де Брейне. Прежде не делавший дублей бельгиец к перерыву мог и хет-трик оформить, однако взлетевший в направлении верхнего угла Лено сумел перевести мяч в штангу. Игру же хозяев в атаке по итогам 45 минут лучше всего характеризуют всего два паса в направлении Обамеянга и только восемь контактов с мячом в его исполнении.

В прошлый раз к перерыву на «Эмирейтс» хозяев точно также громили в марте 2018 года на фоне призывов к отставке Арсена Венгера. Французский мэтр тогда казался олицетворением застоя, но без него стало только хуже. Теперь более чем реальная угроза остаться без еврокубков грозит финансовыми проблемами и дефицитом в несколько десятков миллионов фунтов.

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Дела же «Манчестер Сити» не так печальны, как может показаться привыкшим к его доминированию поклонникам. Обыграв «Арсенал» пятый раз подряд и повторив достижение земляков из «МЮ», «горожане» сократили отставание от оступившегося накануне «Лестера». Впрочем, ставшее ближе второе место точно не самоцель: важнее спланировать подготовку так, чтобы выстрелить в Лиге чемпионов, которая не покорялась Гвардьоле со времен «Барселоны».

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0:3
Первый тайм: 0:3
Манчестер Сити
Футбол, Англия, Тур 1715.12.2019, 19:30 (МСК UTC+3)Emirates Stadium
Главные тренеры
Фредди ЮнгбергХосеп Гвардьола
Голы
Кевин Де Брейне(Габриэл Жезус)2′
Рахим Стерлинг(Кевин Де Брейне)15′
Кевин Де Брейне(Фил Фоуден)40′
Составы команд
1Бернд Лено
31Эдерсон
15Эйнсли Мэйтланд-Найлс
2Кайл Уокер
5Сократис Папастатопулос
72′
25Фернандинью
17′
21Калум Чемберс
30Николас Отаменди
19Николя Пепе
16Родриго Эрнандес
35′
35Габриел Мартинелли
9Габриэл Жезус
14Пьер-Эмерик Обамеянг
17Кевин Де Брейне
29Маттео Гендузи
7Рахим Стерлинг
31Сеад Колашинац
40′
22Бенжамен Менди
62′85′
77Букайо Сака
11Александр Зинченко
10Месут Езил
59′
8Илкай Гюндоган
61′70′
32Эмил Смит-Роу
26Рияд Махрез
11Лукас Торрейра
81′
47Фил Фоуден
56′
28Джозеф Уиллок
20Бернарду Силва
Статистика
1Желтые карточки4
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
6Удары (всего)14
1Удары в створ7
0Штанги, перекладины0
3Угловые3
9Фолы24
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяПол Тирни(Англия)
Обозначения
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  • Вошел в игру
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  • Вторая желтая карточка
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  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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