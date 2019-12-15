На юбилей Гвардьоле подарили разгром «Арсенала»
«Манчестер Сити» без видимого напряжения разгромил пребывающих в кризисе «канониров» (3:0).
«Манчестер Сити» без видимого напряжения разгромил пребывающих в кризисе «канониров» (3:0).
Фактически смирившийся с потерей титула Хосеп Гвардьола в преддверии 200-го матча во главе «Манчестер Сити» философствовал и рассуждал о том, что «горожане» подняли планку АПЛ на новый уровень и заставили «Ливерпуль» искать новый чемпионский стандарт. Нынешние сложности своей команды он назвал нормальными, тогда как в «Арсенале» сейчас все печально. Временно тренирующий «канониров» Фреди Юнгберг даже заявил, что обязан подготовить футболистов к возможной негативной реакции болельщиков, которые освистали команду на предыдущей домашней игре.
Тем не менее, лондонцы оказались не готовы к игре и психологически, и тактически. Возможно, если бы на 1-й минуте юный бразилец Мартинелли переиграл своего опытного соотечественника Эдерсона, все могло сложиться иначе. Но вратарь оказался на высоте, а в ответной атаке Габриэл Жезус от линии поля отдал передачу к линии штрафной, и Де Брейне вогнал мяч под перекладину. Защита хозяев сыграла бездарно и в этом эпизоде, и когда бельгиец ассистировал удвоившему преимущество «Сити» Стерлингу, который довел свой счет в
Интересно, какие мысли в это время посещали бывшего футболиста «Арсенала» Микеля Артету? Речь, естественно, не о ностальгии двукратного обладателя Кубка и Суперкубка Англии, а о том, что помощника Гвардьолы наряду с уволенным из «Наполи» Карло Анчелотти называют претендентом на пост главного тренера лондонского клуба. Но кого бы не выбрало руководство «канониров», от Унаи Эмери ему достанется наследство сомнительного качества.
По именам состав «Арсенала» неплох. Есть как состоявшиеся игроки, так и целая россыпь молодых талантов. А команда — отсутствует. Она вроде бы бежит, бьется, но в глазах не огонь, а непонимание, что делать. Как у Гендузи, который лишь обозначил борьбу в момент второго гола Де Брейне. Прежде не делавший дублей бельгиец к перерыву мог и
В прошлый раз к перерыву на «Эмирейтс» хозяев точно также громили в марте 2018 года на фоне призывов к отставке Арсена Венгера. Французский мэтр тогда казался олицетворением застоя, но без него стало только хуже. Теперь более чем реальная угроза остаться без еврокубков грозит финансовыми проблемами и дефицитом в несколько десятков миллионов фунтов.
Дела же «Манчестер Сити» не так печальны, как может показаться привыкшим к его доминированию поклонникам. Обыграв «Арсенал» пятый раз подряд и повторив достижение земляков из «МЮ», «горожане» сократили отставание от оступившегося накануне «Лестера». Впрочем, ставшее ближе второе место точно не самоцель: важнее спланировать подготовку так, чтобы выстрелить в Лиге чемпионов, которая не покорялась Гвардьоле со времен «Барселоны».
|Фредди Юнгберг
|Хосеп Гвардьола
|Кевин Де Брейне(Габриэл Жезус)
|2′
|Рахим Стерлинг(Кевин Де Брейне)
|15′
|Кевин Де Брейне(Фил Фоуден)
|40′
|1
|Бернд Лено
|31
|Эдерсон
|15
|Эйнсли Мэйтланд-Найлс
|2
|Кайл Уокер
|5
|Сократис Папастатопулос
72′
|25
|Фернандинью
17′
|21
|Калум Чемберс
|30
|Николас Отаменди
|19
|Николя Пепе
|16
|Родриго Эрнандес
35′
|35
|Габриел Мартинелли
|9
|Габриэл Жезус
|14
|Пьер-Эмерик Обамеянг
|17
|Кевин Де Брейне
|29
|Маттео Гендузи
|7
|Рахим Стерлинг
|31
|Сеад Колашинац
40′
|22
|Бенжамен Менди
62′85′
|77
|Букайо Сака
|11
|Александр Зинченко
|10
|Месут Езил
59′
|8
|Илкай Гюндоган
61′70′
|32
|Эмил Смит-Роу
|26
|Рияд Махрез
|11
|Лукас Торрейра
81′
|47
|Фил Фоуден
56′
|28
|Джозеф Уиллок
|20
|Бернарду Силва
|1
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|6
|Удары (всего)
|14
|1
|Удары в створ
|7
|0
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|3
|9
|Фолы
|24
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Пол Тирни(Англия)