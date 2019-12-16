В Испании Зозулю вновь назвали нацистом. Игрок плакал в раздевалке, команды не вышли на второй тайм
В Испании ультрас сорвали матч — они оскорбляли Романа Зозулю.
В Испании ультрас сорвали матч — они оскорбляли Романа Зозулю.
Испания решила не отставать от Италии, где в этом сезоне расистские скандалы случаются каждую неделю, и устроила свой. В матче второго дивизиона «Райо Вальекано» принимал «Альбасете», а болельщики хозяев показали словом и делом все, что думают о нападающем гостей Романе Зозули. «Зозуля — ###### нацист!» — доносилось с трибун. В итоге арбитр встречи был вынужден сначала прервать матч, а на второй тайм команды просто не вышли.
Все началось в 2017 году. «Райо Вальекано» понадобился классный форвард, и клуб договорился с «Бетисом» об аренде Зозули. Украинец приехал в офис, подписал контракт, и все было бы хорошо, если бы не фанатские группировки мадридского клуба. Имея левые взгляды, коллегиально они решили: Зозуля — нацист.
Аргументов было два: Роман не скрывал, что поддерживает украинскую армию и детей.
А второй — текст одного испанского журналиста, который перепутал трезубец на футболке Зозуле с фашистским символом.
— Мой приезд в Испанию сопровождался недопониманием
И вот новая встреча. Украинец уже два года является одним из лидеров «Альбасете», летом даже развернулась кампания в медиа, чтобы продлить контракт с форвардом. Но именно в декабре должна была состояться новая встреча с болельщиками «Райо Вальекано».
Изначально поднимался вопрос о неучастии Зозули в матче
Уже в первом тайме болельщики «Райо» начали оскорбление игрока.
Арбитр прервал встречу, но выкрики продолжились.
В итоге, на второй тайм ни одна из команд не вышла. Ла Лига уже выступила с заявлением, поддержав решение главного арбитра Хосе Антонио Токи не выводить команды на второй тайм.
Высказались и действующие лица.
— Арбитр решил остановить встречу, и мы с этим согласились. Спортивные ценности превыше всего, а условия для игры были плохими. Зозуля плакал в перерыве, необходимо было защитить нашего футболиста. Президент «Райо» согласился с этим, он сожалеет
Но радикальным болельщикам «Райо» плевать. Они выложили в Twitter следующую запись.
— Ни за расизм, ни за ксенофобию, ни за насилие. В первый раз матч приостановлен в Испании, чтобы сказать правду.
Зозуля, ты нацист, — написали болельщики.
Пост уже собрал почти 10 тысяч откликов. Очевидно, что поклонников подобной риторики в Испании достаточно.
Дмитрий Зимин