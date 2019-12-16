В Испании Зозулю вновь назвали нацистом. Игрок плакал в раздевалке, команды не вышли на второй тайм

Источник: AFP 2019

Испания решила не отставать от Италии, где в этом сезоне расистские скандалы случаются каждую неделю, и устроила свой. В матче второго дивизиона «Райо Вальекано» принимал «Альбасете», а болельщики хозяев показали словом и делом все, что думают о нападающем гостей Романе Зозули. «Зозуля — ###### нацист!» — доносилось с трибун. В итоге арбитр встречи был вынужден сначала прервать матч, а на второй тайм команды просто не вышли.

Почему Зозулю считают нацистом?

Все началось в 2017 году. «Райо Вальекано» понадобился классный форвард, и клуб договорился с «Бетисом» об аренде Зозули. Украинец приехал в офис, подписал контракт, и все было бы хорошо, если бы не фанатские группировки мадридского клуба. Имея левые взгляды, коллегиально они решили: Зозуля — нацист.

Аргументов было два: Роман не скрывал, что поддерживает украинскую армию и детей.

А второй — текст одного испанского журналиста, который перепутал трезубец на футболке Зозуле с фашистским символом.

— Мой приезд в Испанию сопровождался недопониманием из-за журналиста, который мало знает о реальном положении дел в моей стране и моей деятельности, — говорил Зозуля. — Я прибыл в Севилью в футболке с гербом Украины и стихами Тараса Шевченко, творчество которого изучали во всех школах СССР. Этот журналист написал, что на мне была майка неонацистской военизированной группы, символика которой похожа на герб Украины, — говорил Зозуля после перехода. Но фанов «Райо Вальекано» было не остановить: они устраивали протесты у офиса клуба, оскорбляли игрока на тренировках. В итоге, всем просто стало страшно за безопасность Зозули. И он вернулся обратно в «Бетис».

В соцсетях поддержали «Райо»

И вот новая встреча. Украинец уже два года является одним из лидеров «Альбасете», летом даже развернулась кампания в медиа, чтобы продлить контракт с форвардом. Но именно в декабре должна была состояться новая встреча с болельщиками «Райо Вальекано».

Изначально поднимался вопрос о неучастии Зозули в матче из-за ожидаемой негативной реакции со стороны болельщиков. Но в итоге игрок вместе с тренерским штабом решили рискнуть.

Уже в первом тайме болельщики «Райо» начали оскорбление игрока.

Арбитр прервал встречу, но выкрики продолжились.

В итоге, на второй тайм ни одна из команд не вышла. Ла Лига уже выступила с заявлением, поддержав решение главного арбитра Хосе Антонио Токи не выводить команды на второй тайм.

Высказались и действующие лица. Вице-президент «Альбасете» Виктор Варела рассказал о происходящем в раздевалке.

— Арбитр решил остановить встречу, и мы с этим согласились. Спортивные ценности превыше всего, а условия для игры были плохими. Зозуля плакал в перерыве, необходимо было защитить нашего футболиста. Президент «Райо» согласился с этим, он сожалеет из-за случившегося. Не знаю, что будет с игрой дальше, пусть федерация принимает решения. Но мы выйдем на поле, если будут обеспечены надлежащие условия. Роман очень пострадал, для него эта ситуация тяжелая, — отметил Варела.

Но радикальным болельщикам «Райо» плевать. Они выложили в Twitter следующую запись.

— Ни за расизм, ни за ксенофобию, ни за насилие. В первый раз матч приостановлен в Испании, чтобы сказать правду.

Зозуля, ты нацист, — написали болельщики.

Пост уже собрал почти 10 тысяч откликов. Очевидно, что поклонников подобной риторики в Испании достаточно.