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10:28 (мск), источник: Sport24

Армянский полузащитник за 10 минут прибил «Боруссию». В октябре он лихо разобрался с «Баварией»

Качать гения!

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Источник: Reuters

26-летний Саркис Адамян из «Хоффенхайма» продолжает удивлять Бундеслигу. Этим летом полузащитник, воспитанный в системы «Ганзы» (Адамян жил в Армении лишь до четырех лет), подписал контракт с «Хоффенхаймом».

В этом сезоне на счету игрока сборной Армении 12 матчей и 4 гола, в том числе эффектный дубль в ворота «Баварии»:

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Сегодня Саркис выступил не менее круто — выйдя на замену в домашней игре с «Боруссией», он фактически перевернул игру.

Дортмунд выиграл первый тайм — 1:0, забил Марио Гетце. Адамян сравнял счет за 10 минут до конца, с близкого расстояния проткнув мяч в ворота. А на 87-й минуте его навес привел к голу Андрея Крамарича. Судьям понадобилась помощь ВАР (у хорвата было подозрение на офсайд), но в итоге мяч был засчитан.

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«Хоффенхайм» подтянулся на шестое место, «Боруссия» зависла на четвертом. Команда Люсьена Фавра не отличается стабильностью — с начала чемпионата она успела влететь 0:4 «Баварии» и отыграть 0:3 у последней команды лиги. Но в начале зимы Дортмунд одержал три победы подряд и как будто обрел стабильность. И все-таки — 1:2.

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Кстати, состав «Боруссии» в этом матче:

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Еще раз:

  • Адамян перешел в «Хоффенхайм» летом 2019 года из клуба второй Бундеслиги «Ян» за 1,5 миллиона евро.
  • До лета 2017 года он играл в региональной лиге — четвертый по силе дивизион Германии.

Просто красавец!

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Хоффенхайм
2:1
Первый тайм: 0:1
Боруссия Д
Футбол, Германия, Тур 1720.12.2019, 22:30 (МСК UTC+3)PreZero Arena
Главные тренеры
Альфред ШройдерЛюсьен Фавр
Голы
Саркис Адамян79′
Марио Гетце(Ашраф Хакими)17′
Андрей Крамарич(Саркис Адамян)87′
Составы команд
1Оливер Бауманн
1Роман Бюрки
6Ховард Нордтвейт
2Дан-Аксель Загаду
21Беньямин Хюбнер
5Ашраф Хакими
11Флориан Гриллич
14Нико Шульц
16Себастьян Руди
16Мануэль Аканджи
25′
9Илас Бебу
7Джейдон Санчо
27Андрей Крамарич
19Юлиан Брандт
29Роберт Сков
33Юлиан Вайгль
8Деннис Гайгер
65′
15Матс Хуммельс
45′
37Юрген Локадиа
26Лукаш Пищек
14Кристоф Баумгартнер
78′
23Торган Азар
45′
3Павел Кадержабек
34Якоб Брун Ларсен
18Диади Самассеку
45′
10Марио Гетце
85′
23Саркис Адамян
9Пако Алькасер
Статистика
0Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
11Удары (всего)12
3Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
0Угловые8
8Фолы12
5Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяФеликс Цвайер(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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