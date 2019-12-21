Армянский полузащитник за 10 минут прибил «Боруссию». В октябре он лихо разобрался с «Баварией»
Качать гения!
Качать гения!
26-летний Саркис Адамян из «Хоффенхайма» продолжает удивлять Бундеслигу. Этим летом полузащитник, воспитанный в системы «Ганзы» (Адамян жил в Армении лишь до четырех лет), подписал контракт с «Хоффенхаймом».
В этом сезоне на счету игрока сборной Армении 12 матчей и 4 гола, в том числе эффектный дубль в ворота «Баварии»:
Сегодня Саркис выступил не менее круто — выйдя на замену в домашней игре с «Боруссией», он фактически перевернул игру.
Дортмунд выиграл первый тайм — 1:0, забил Марио Гетце. Адамян сравнял счет за 10 минут до конца, с близкого расстояния проткнув мяч в ворота. А на 87-й минуте его навес привел к голу Андрея Крамарича. Судьям понадобилась помощь ВАР (у хорвата было подозрение на офсайд), но в итоге мяч был засчитан.
«Хоффенхайм» подтянулся на шестое место, «Боруссия» зависла на четвертом. Команда Люсьена Фавра не отличается стабильностью — с начала чемпионата она успела влететь 0:4 «Баварии» и отыграть 0:3 у последней команды лиги. Но в начале зимы Дортмунд одержал три победы подряд и как будто обрел стабильность. И
Кстати, состав «Боруссии» в этом матче:
Еще раз:
Просто красавец!
|Альфред Шройдер
|Люсьен Фавр
|Саркис Адамян
|79′
|Марио Гетце(Ашраф Хакими)
|17′
|Андрей Крамарич(Саркис Адамян)
|87′
|1
|Оливер Бауманн
|1
|Роман Бюрки
|6
|Ховард Нордтвейт
|2
|Дан-Аксель Загаду
|21
|Беньямин Хюбнер
|5
|Ашраф Хакими
|11
|Флориан Гриллич
|14
|Нико Шульц
|16
|Себастьян Руди
|16
|Мануэль Аканджи
25′
|9
|Илас Бебу
|7
|Джейдон Санчо
|27
|Андрей Крамарич
|19
|Юлиан Брандт
|29
|Роберт Сков
|33
|Юлиан Вайгль
|8
|Деннис Гайгер
65′
|15
|Матс Хуммельс
45′
|37
|Юрген Локадиа
|26
|Лукаш Пищек
|14
|Кристоф Баумгартнер
78′
|23
|Торган Азар
45′
|3
|Павел Кадержабек
|34
|Якоб Брун Ларсен
|18
|Диади Самассеку
45′
|10
|Марио Гетце
85′
|23
|Саркис Адамян
|9
|Пако Алькасер
|0
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|11
|Удары (всего)
|12
|3
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|0
|0
|Угловые
|8
|8
|Фолы
|12
|5
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Феликс Цвайер(Германия)